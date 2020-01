In een geheime stemming heeft de Kamer op 16 januari Pieter-Alexander De Brock herbenoemd tot lid van het Comité I, dat toezicht houdt op de Belgische inlichtingendiensten.

Pieter-Alexander De Brock (55) werkte achtereenvolgens als advocaat aan de balie van Gent, bij de Staatsveiligheid, op het ministerie van Defensie, en bij het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging (OCAD). In mei 2013 werd hij voor het eerst verkozen tot Nederlandstalig effectief lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (het Comité I).

De Brocks mandaat van zes jaar zat erop en de functie kwam opnieuw vrij. Donderdag heeft de plenaire vergadering van de Kamer gestemd over zes mogelijke kandidaten. Na de tweede ronde haalde De Brock een volstrekte meerderheid.

'Ik kom uit een familie van ambtenaren', reageert De Brock op zijn herbenoeming. 'Ik wil maar één ding: bijdragen tot het beter functioneren van de Belgische inlichtingendiensten. Het Comité I tikt de diensten niet alleen op de vingers maar zorgt er ook voor dat ze beter werken. Dat is mijn mantra. Dag na dag, beetje bij beetje, probeer ik hen naar een hoger niveau te tillen.'

'Persoonlijk hoop ik dat de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV de middelen zullen krijgen die nodig zijn om hun werk op een professionele manier te doen. Vergeet niet dat België gastland is van de NAVO en SHAPE, en dat Brussel de hoofdstad is van Europa.'

Het Comité I wordt voorgezeten door Serge Lipszyc, magistraat en voormalige raadgever van toenmalig premier Charles Michel. De derde raadsheer van het Comité I is Laurent Van Doren, voormalig hoofdcommissaris van politie.

Op dinsdag 14 januari legde Wouter Benoit dan weer de eed af als nieuwe raadsheer van het Comité P, dat de politiediensten controleert.

