De Duitse vaccincommissie adviseert om 65-plussers niet te vaccineren met het coronavaccin van Oxford/AstraZeneca. 'Een begrijpelijke beslissing', zegt lid van de taskforce vaccinatie Pierre Van Damme.

Het vaccincomité van het gerenommeerde Robert Koch Intituut (RKI) adviseert de Duitse regering om 65-plussers voorlopig niet met het vaccin van Oxford/AstraZeneca in te enten.

Als motivering voor die aanbeveling verwijst het RKI naar een gebrek aan data. 'Het covid-19-vaccin van AstraZeneca wordt op basis van de beschikbare gegevens enkel voor personen tussen 18 en 64 jaar aanbevolen.'

In de leeftijdscategorie kregen slechts 341 mensen een vaccin toegediend, de controlegroep bestond uit 319 personen. In beide groepen testte één iemand vervolgens positief. 'Dat resulteert in een statistisch niet-significante vaccineffectiviteit van 6,3 procent', staat te lezen.

Knack kon het - nog niet gepubliceerde - document bemachtigen en legde dat voor aan epidemioloog Pierre Van Damme, lid van de taskforce vaccinatie. 'Er zijn relatief weinig 65-plussers getest,' concludeert die. 'Eigenlijk kunnen we gewoon geen uitspraak doen over de werkzaamheid van het vaccin in die leeftijdscategorie.'

Wat met de aanbeveling van het RKI om het vaccin niet aan 65-plussers toe te dienen? 'Heel begrijpelijk. We hebben echt meer gegevens nodig, die - liefst van al - meer verfijnde leeftijdscategorieën weergeven', aldus Van Damme.

Donderdagavond komt de taskforce vaccinatie bij elkaar. Het Europees Medicijnenagentschap (EMA) beslist vrijdag over een voorwaardelijke toelating van AstraZeneca-vaccin op de Europese markt. De taskforce wacht de data en het dossier van het EMA verder af om een advies uit te brengen.

