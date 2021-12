De burgemeester van Brussel en PS-kopstuk Philippe Close vertelt in De Zondag over zijn inspanningen om meer Brusselaars Nederlands te leren. 'Een tip voor Ben Weyts (N-VA): investeer méér in ons onderwijs. Dat zal ook Vlaanderen ten goede komen.'

Philippe Close (PS) doet het interview met De Zondagin het Nederlands. Moeilijk, maar dat hoort zo, vindt hij. 'Brussel is óók de hoofdstad van Vlaanderen, dus een burgemeester hoort Nederlands te spreken. Of het moeilijk is? Ja. Je moet vooral durven. Dus ik zal ook fouten maken. Nu al mijn excuses.'

Hij vindt het belangrijk dat de Nederlandse taal weer meer te horen is in Brussel. 'Gelukkig zie ik een positieve evolutie. Twintig procent van onze leerlingen volgt Nederlandstalig onderwijs, terwijl maar zeven procent van de Brusselaars Nederlandstalig is. Er zijn dus meer en meer Franstalige gezinnen, ook met migratieroots, die willen dat hun kinderen Nederlands spreken. Dat is nieuw.'

Of hij even mag provoceren, vraagt Close. 'Ik ben eigenlijk meer Vlaams-nationalist dan de N-VA. Wat willen de nationalisten? Dat er meer mensen Nederlands spreken, toch? Dat de invloed van de Nederlandstaligen in Brussel groeit. Wel, ze zouden het onderwijs meer moeten promoten. Dat is wat wij doen: we zijn een Nederlandstalige school aan het bouwen in het centrum van de stad voor maar liefst zeshonderd kinderen. Het is een tip voor Ben Weyts (N-VA): investeer méér in ons onderwijs. Dat zal ook Vlaanderen ten goede komen.'

