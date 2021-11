Milieuactivist Thomas Goorden is ervan overtuigd dat de rechtszaak die hij samen met Greenpeace en Grondrecht heeft aangespannen tegen Lantis ontvankelijk is. Dat zegt hij donderdag voor de start van de zaak in Antwerpen. 'Ik ben benieuwd welke sprongen Lantis vandaag weer gaat maken.'

Voor de Antwerpse rechtbank wordt donderdag de rechtszaak bepleit die Goorden, Greenpeace en het burgerinitiatief Grondrecht hebben aangespannen tegen de bouwheer Lantis en aannemersconsortium Rinkonien. Het betreft een milieustakingsvordering over de grondverzetwerken in kader van de Oosterweelwerken in Antwerpen. Daarbij zou Lantis onzorgvuldig omgaan met grond die vervuild is met PFOS, vinden de eisers.

Donderdag wordt bekeken of de rechtszaak ontvankelijk is. 'Ik kan moeilijk in het hoofd van rechters kijken, maar heb vertrouwen dat we een ontvankelijke zaak hebben', zegt milieuactivist en klokkenluider van de PFOS-affaire Thomas Goorden. 'Ik ben wel benieuwd welke sprongen Lantis vandaag weer gaat maken.'

De verschillende partijen vragen de onmiddellijke uitvoering van 'bewarende maatregelen', die de Vlaamse expertencommissie opstelde om verdere vervuiling te vermijden. Daarbij gaat het onder meer om een zonering van de vervuilde gronden, afdekking van bepaalde terreinen en controle en schoonmaking van vrachtwagens die grond vervoeren.

Intussen is Lantis begonnen met de aanleg van een kilometerslange veiligheidsberm op de terreinen van 3M, die wordt aangelegd met vervuilde grond. 'Daar is geen vergunning voor en komt neer op een bovengrondse, toxische stortplaats', zegt Goorden. 'Dat Lantis hier gewoonweg mee begonnen is voor de start van deze zaak, is cynisme ten top.'

De zaak werd al ingeleid in augustus, maar wordt meer dan drie maanden later pas bepleit. Dat komt door het grote aantal betrokken partijen. De stad Antwerpen, de gemeente Zwijndrecht en het Vlaams gewest beslisten om als partij te worden gehoord. Lantis dagvaardde bovendien 3M om mee tussen te komen.

