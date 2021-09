CD&V wil dat bodemonderzoeken voortaan worden uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen die worden aangesteld door de overheid. Dat zeiden Vlaams Parlementsleden Tinne Rombouts en Stijn De Roo woensdag in de onderzoekscommissie naar de PFOS-vervuiling. Momenteel gebeuren dergelijke onderzoeken door deskundigen die door de betrokken bedrijven zelf worden gecontacteerd.

Dat bedrijven die een bodemonderzoek krijgen opgelegd, daarvoor zelf de deskundigen moeten aanstellen, zou kunnen leiden tot een schijn van partijdigheid, vindt CD&V. 'Wie een vergunning aanvraagt, laat bodemonderzoeken uitvoeren, zoekt hiervoor zelf een onafhankelijk studiebureau en betaalt er ook zelf voor', zeggen Rombouts en De Roo. Dat geldt voor elke vergunningsverlening waarvoor de milieu-effecten in kaart moeten worden gebracht.

De CD&V'ers vragen zich af hoe onafhankelijk de studiebureaus tewerk zijn gegaan in het PFOS-dossier. 'We moeten als overheid de perceptie tegengaan dat bedrijven of aanvragers van vergunningen zelf hun eigen normen mogen vaststellen', zeggen ze. 'Daarom pleiten wij voor het aanstellen van bodemdeskundigen door de overheid zelf, in alle transparantie.' De parlementsleden benadrukken wel dat de kosten van de deskundigen nog steeds aan de bedrijven zelf moeten worden doorgerekend.

