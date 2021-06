A l in 2017 was duidelijk dat er PFOS-­gezondheidsrisico's waren in Zwijn­drecht, maar de geplande communicatie aan de inwoners bleef uit. Dat melden verschillende kranten donderdag.

Na de doorstart van het Oosterweelproject deed BAM/Lantis eigen bodemonderzoek, waaruit in 2017 de zware verontreiniging duidelijk werd. Er werd een studie besteld bij toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven), waaruit ondubbelzinnig bleek dat PFOS ook voor problemen zorgde voor de volksgezondheid en de voedselketen, schrijft De Morgen.

'We adviseren geen groenten te eten uit tuinen die zich bevinden in een zone waar grond en/of grondwater vervuild zijn (boven de norm)', zo citeren De Tijd en de kranten van Mediahuis uit het rapport van 6 oktober 2017. Tytgat voegde toe dat het ook af te raden is om kinderen te 'laten spelen in een zone waar de grond vervuild is of kinderen te laten spelen in een zandbak in een zone waar de grond vervuild is'.

Ondanks die info ging de geplande communicatie van OVAM aan de inwoners van Zwijndrecht niet door. In de regering-Bourgeois is volgens De Tijd wel de vraag gesteld wanneer werk zou worden gemaakt van infoavonden voor de bewoners , maar uiteindelijk viel het stil. OVAM zou gemeld hebben het op te nemen in het beschrijvend bodemonderzoek bij 3M.

De woordvoerder van OVAM, Jan Verheyen, zegt dat 'afgezien is van de communicatie, omdat de toenmalige normen niet waren overschreden.'

Vlaams Parlement richt onderzoekscommissie op rond PFOS-vervuiling

Woensdagavond werd ook bekend dat het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie opricht voor het dossier van de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) riep vorige week zelf op tot de oprichting van de commissie. De oppositie nam daarop meteen initiatief. De meerderheidspartijen konden zich daar aanvankelijk niet in vinden, maar Open VLD ging als eerste overstag.

Intussen zijn alle partijen voorstander van de oprichting. De onderzoekscommissie zal zich voornamelijk over het verleden van het dossier buigen, terwijl de regering zich bezighoudt met de stappen die moeten worden genomen om de bevolking te beschermen.

FAVV doet onderzoek

In het kader van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving onderzoekt het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) wat de mogelijke implicaties zijn voor voedingsproducten uit de getroffen zone. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Agentschap Zorg en Gezondheid verklaard tijdens een Zwijndrechtse gemeentelijke raadscommissie over de zaak.

Het Wetenschappelijk Comité van het FAVV zal volgende week samenkomen om te bekijken wat er moet gebeuren met producten die binnen de verschillende perimeters geproduceerd werden en worden en die in de handel belanden.

De door de Vlaamse regering aangekondigde adviezen naar aanleiding van de PFOS-vervuiling zijn aan particulieren gericht en raden onder meer het consumeren van eigen geteelde groenten en eieren af in een perimeter van 1,5 kilometer rond de vervuilde site. In ruimere perimeters gelden er wat minder strenge adviezen. Professionele landbouwers uit de omgeving weten echter nog niet waar ze aan toe zijn.

Zwijndrecht wil niet dat PFOS-grond hergebruikt wordt in leefbaarheidsprojecten

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht dringt er bij Oosterweel-bouwheer Lantis op aan dat er geen met PFOS vervuilde grond wordt hergebruikt in geplande leefbaarheidsprojecten in het kader van het Oosterweeldossier. Dat heeft burgemeester André Van de Vyver (Groen) verklaard tijdens een gemeentelijke raadscommissie over de zaak. Van de Vyver stelt dat een dergelijk hergebruik 'het verplaatsen van het probleem' zou inhouden.

Van de Vyver en schepen voor Leefmilieu Steven Vervaet (Groen) vroegen zich tijdens de vergadering ook af of de huidige bouwkundige maximumwaarden voor PFOS in grond (70 microgram per kilogram) niet moet worden herzien, in navolging van de steeds strengere PFOS-normen op andere vlakken. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) stelt echter dat zo'n grond slechts voor erg specifieke doeleinden mag worden gebruikt. 'Het is natuurlijk niet de bedoeling dat op zo'n grond groenten worden geteeld of dat er kinderen op spelen', stelt Johan Ceenaeme van OVAM.

Na de doorstart van het Oosterweelproject deed BAM/Lantis eigen bodemonderzoek, waaruit in 2017 de zware verontreiniging duidelijk werd. Er werd een studie besteld bij toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven), waaruit ondubbelzinnig bleek dat PFOS ook voor problemen zorgde voor de volksgezondheid en de voedselketen, schrijft De Morgen. 'We adviseren geen groenten te eten uit tuinen die zich bevinden in een zone waar grond en/of grondwater vervuild zijn (boven de norm)', zo citeren De Tijd en de kranten van Mediahuis uit het rapport van 6 oktober 2017. Tytgat voegde toe dat het ook af te raden is om kinderen te 'laten spelen in een zone waar de grond vervuild is of kinderen te laten spelen in een zandbak in een zone waar de grond vervuild is'. Ondanks die info ging de geplande communicatie van OVAM aan de inwoners van Zwijndrecht niet door. In de regering-Bourgeois is volgens De Tijd wel de vraag gesteld wanneer werk zou worden gemaakt van infoavonden voor de bewoners , maar uiteindelijk viel het stil. OVAM zou gemeld hebben het op te nemen in het beschrijvend bodemonderzoek bij 3M. De woordvoerder van OVAM, Jan Verheyen, zegt dat 'afgezien is van de communicatie, omdat de toenmalige normen niet waren overschreden.'Woensdagavond werd ook bekend dat het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie opricht voor het dossier van de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht.Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) riep vorige week zelf op tot de oprichting van de commissie. De oppositie nam daarop meteen initiatief. De meerderheidspartijen konden zich daar aanvankelijk niet in vinden, maar Open VLD ging als eerste overstag. Intussen zijn alle partijen voorstander van de oprichting. De onderzoekscommissie zal zich voornamelijk over het verleden van het dossier buigen, terwijl de regering zich bezighoudt met de stappen die moeten worden genomen om de bevolking te beschermen. In het kader van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving onderzoekt het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) wat de mogelijke implicaties zijn voor voedingsproducten uit de getroffen zone. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Agentschap Zorg en Gezondheid verklaard tijdens een Zwijndrechtse gemeentelijke raadscommissie over de zaak. Het Wetenschappelijk Comité van het FAVV zal volgende week samenkomen om te bekijken wat er moet gebeuren met producten die binnen de verschillende perimeters geproduceerd werden en worden en die in de handel belanden.De door de Vlaamse regering aangekondigde adviezen naar aanleiding van de PFOS-vervuiling zijn aan particulieren gericht en raden onder meer het consumeren van eigen geteelde groenten en eieren af in een perimeter van 1,5 kilometer rond de vervuilde site. In ruimere perimeters gelden er wat minder strenge adviezen. Professionele landbouwers uit de omgeving weten echter nog niet waar ze aan toe zijn.Het gemeentebestuur van Zwijndrecht dringt er bij Oosterweel-bouwheer Lantis op aan dat er geen met PFOS vervuilde grond wordt hergebruikt in geplande leefbaarheidsprojecten in het kader van het Oosterweeldossier. Dat heeft burgemeester André Van de Vyver (Groen) verklaard tijdens een gemeentelijke raadscommissie over de zaak. Van de Vyver stelt dat een dergelijk hergebruik 'het verplaatsen van het probleem' zou inhouden.Van de Vyver en schepen voor Leefmilieu Steven Vervaet (Groen) vroegen zich tijdens de vergadering ook af of de huidige bouwkundige maximumwaarden voor PFOS in grond (70 microgram per kilogram) niet moet worden herzien, in navolging van de steeds strengere PFOS-normen op andere vlakken. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) stelt echter dat zo'n grond slechts voor erg specifieke doeleinden mag worden gebruikt. 'Het is natuurlijk niet de bedoeling dat op zo'n grond groenten worden geteeld of dat er kinderen op spelen', stelt Johan Ceenaeme van OVAM.