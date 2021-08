PFAS-vervuiling: ook Antwerpen wil dat alle omwonenden worden getest

Ook de stad Antwerpen is vragende partij om alle omwonenden - binnen een straal van 3 kilometer - van de fabriek van 3M de kans te geven hun bloed te laten onderzoeken op PFOS- en PFAS-waarden. 'Na de eerste zorgwekkende resultaten in Zwijndrecht moeten alle Antwerpenaars die dicht bij de 3M-fabriek wonen hun bloed kunnen laten testen', vindt schepen van Gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA). 'Alleen zo kunnen we de ongerustheid wegnemen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid moet hier zo snel mogelijk werk van maken.'