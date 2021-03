Groen is nooit voorstander geweest van de avondklok. Dat zegt vicepremier Petra De Sutter deze week in een interview met Knack. 'Wij hebben ons daar heel sterk tegen verzet.'

De avondklok is de coronamaatregel die de meeste weerstand oproept. In Vlaanderen en Wallonië mogen mensen vanaf middernacht niet meer naar buiten, in Brussel geldt zo'n verbod al vanaf tien uur 's avonds. Zo'n ingrijpende maatregel maakt vergelijkingen met de donkerste periodes uit onze recente geschiedenis dan ook heel eenvoudig, en zelfs niet alle politici van de regeringspartijen zijn voorstander. Van Groen vroeg Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout twee weken geleden al om een alternatief, en vandaag spreekt Petra De Sutter zich duidelijk uit. Als het aan haar lag, was de avondklok er dit najaar nooit gekomen. 'Ze zal ook niet worden vervroegd, ook al vragen sommige experts dat', voegt ze daar nog aan toe.

De uitspraak komt er op een moment dat er met hoogdringendheid weer wordt gekeken naar verstrengingen. De ziekenhuisopnames blijven stijgen, en dinsdagochtend vragen heel wat experts zelfs om een nieuwe, korte lockdown. De Sutter hield zondagochtend, toen het interview plaatsvond, al rekening met zulke scenario's. Mogelijke verstrengingen wilde ze toen evenwel nog niet noemen. 'Een volledige lockdown is de snelste manier om het virus weer te stoppen, maar dat is totaal onhoudbaar', zei De Sutter toen. 'We zullen dus ook niet raken aan de knuffelcontacten van mensen, en buiten mogelijk houden wat kan. We komen er niet meer door zomaar strengere maatregelen af te kondigen. De mensen hebben zich al ongelooflijk ingespannen, en tegelijk merken we dat ze het steeds moeilijker hebben om de regels te volgen. Ze verliezen hun motivatie.'

Petra De Sutter laat zich ook nog over een heel aantal andere zaken uit, zoals de Klimaatzaak. Ze begrijpt de vraag van de eisers, maar denkt dat er mede door de druk van die zaak al veel vooruitgang is geboekt. 'Ik wil de ernst van zo'n rechtszaak niet banaliseren, maar voor mij doet de uitspraak er niet veel meer toe, als we zien hoever we al gekomen zijn', zegt ze. 'Hier en daar wordt er nog wel wat tegengesparteld, zoals in Vlaanderen, maar zelfs dat is aan het keren. We maken de komende jaren een kwantumsprong.'

