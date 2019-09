Peter Vermeersch was jurylid in moordzaak: 'Een gevangenisstraf is een georganiseerde vergelding'

Michel Vandersmissen Redacteur van Knack

Een professor die over een assisenzaak schrijft: dan verwacht je een dik, saai werkstuk vol juridisch jargon. Niets daarvan in het nieuwe, verhalende boek van Peter Vermeersch. Hij was jurylid in een moordzaak en geeft een unieke inkijk in de onbekende en fascinerende wereld van een volksjury.

Peter Vermeersch: 'Vanaf de ene oever roepen advocaten allerlei dingen naar de overkant. Een normale menselijke communicatie is in de rechtszaal blijkbaar heel lastig.' © Franky Verdickt

Op een kille novemberavond in 2012 dringen drie pubers van Albanese afkomst binnen in het Brusselse appartement van een 79-jarige vrouw. De oudste, E.J., had enkele dagen eerder tijdens het klussen in de naburige flat gezien dat er juwelen lagen in haar badkamer. De vrouw probeert zich te verdedigen, krijgt een klap en valt op haar hoofd. Enkele dagen later wordt ze dood teruggevonden.

...

