Peter Van Rompuy (CD&V): 'N-VA wil niet alleen het land, maar ook samenleving splitsen'

Ook Koen Geens, lijsttrekker in deze provincie voor de federale verkiezingen, haalde uit naar N-VA, meer bepaald naar de uitspraak van Bart De Wever die het EU-lijsttrekkerschap van Kris Peeters bestempelde als 'diens droevig politiek einde'. 'We hebben altijd onze meest ervaren mensen naar de Europa gestuurd, want als de EU onze toekomst niet is, dan is er geen toekomst', aldus Geens. De minister verwees hierbij naar figuren als Tindemans, Martens, Dehaene en Herman Van Rompuy, die allen een belangrijke rol in de EU speelden.

Hij betrok ook de aanwezige EU-commissaris Marianne Thyssen in de hulde 'die alle Europese sociale trofeeën binnenhaalde'. 'Is er iemand die deze Grande Dame van onze partij geen grote politica durft te noemen', stelde Geens een retorische vraag. Ook Kris Peeters zelf voerde kort het woord. Hij benadrukte dat we de EU absoluut nodig hebben om tal van grote problemen waarmee we geconfronteerd worden op te lossen zoals de klimaatopwarming en de migratie.

'Dat het aantal migranten dat de EU binnengekomen is van circa 1 miljoen in 2015 gedaald is tot 120.000 vorig jaar, is dankzij de maatregelen die op Europees niveau genomen werden', aldus Peeters. Hij pleitte voorts voor een versterking van de interne markt, sensibilisering van jongeren over de economische meerwaarde van de EU en meer investeringen in onderzoek. 'Zou het niet prachtig zijn dat de EU het eerste continent is dat kanker definitief kan oplossen? ', klonk het.