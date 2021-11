Peter Mertens stopt eind dit jaar als voorzitter van PVDA, wanneer zijn huidige mandaat afloopt. Dat heeft hij intern aangekondigd.

Dat schrijven de kranten van Mediahuis en werd intussen bevestigd door PVDA zelf.

'Op 5 december zal de PVDA een nieuwe voorzit(s)ter verkiezen op haar statutair congres. Peter Mertens kondigt aan zich niet opnieuw kandidaat te stellen en de fakkel te willen doorgeven,' klinkt het in het persbericht van de partij.

PVDA

Dat Mertens geen kandidaat is om zichzelf voor nog eens vijf jaar op te volgen, verbaast. De peilingen doen de partij dromen van een verdere doorgroei in 2024. Mertens zou de vruchten kunnen plukken van een vernieuwingsoperatie waarvan hij sinds 2008 als voorzitter het gezicht was.

De dagelijkse coördinatie van de steeds groter wordende partij slorpte echter te veel tijd op en maakte dat hij zich almaar ­minder kon toeleggen op de langetermijnstrategie, zo verklaart Mertens zijn beslissing aan De Standaard. Hij blijft wel actief in de partij en zal als Kamerlid nog nationaal in de kijker blijven lopen.

'Ik blijf aan boord, hoor', zegt Mertens in het persbericht. 'Maar het is tijd dat een andere kapitein het stuur neemt. Ik wil graag tijd vrijmaken om me toe te leggen op strategische kwesties, en de verdere uitbouw van de partij.'

Kandidaten

Door Mertens' vertrek wordt de slotzitting van het vijfjaar­lijkse statutaire congres van de PVDA op 5 december een belangrijke voorzittersverkiezing. ­Intern start nu een procedure die waarschijnlijk zal uitmonden in de voordracht van één kandidaat. Als kanshebbers gaan onder meer de namen van David Pes­tieau en Raoul Hedebouw over de tongen.

'De nieuwe voorzitster of voorzitter zal in de eerste plaats een marxist en internationalist zijn, en zal met een sterke ploeg kunnen verder bouwen op de fundamenten die er nu zijn. Dat komt helemaal goed,' klinkt het nog.

