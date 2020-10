'Of de bevolking boter bij de vis krijgt van Vivaldi valt nog te bezien', zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens.

De regering-De Croo stelt een hoger minimumpensioen in het vooruitzicht en meer geld voor het zorgpersoneel. Er komt wellicht ook een soort van rijkentaks en de coalitie wil fraudeurs stevig aanpakken. Dat zou de PVDA als muziek in de oren moeten klinken. 'Het is inderdaad positief dat wij een aantal rechtvaardige thema's op de agenda hebben gekregen', zegt voorzitter Peter Mertens. 'Het miljard voor de zorgsector komt er dankzij ons voorstel voor een zorgfonds. Dat de laagste pensioenen met 50 euro stijgen, is ook een goede zaak. Daar kan ik voor applaudisseren. Maar verder is dit regeerakkoord een festival van gemiste kanse...

De regering-De Croo stelt een hoger minimumpensioen in het vooruitzicht en meer geld voor het zorgpersoneel. Er komt wellicht ook een soort van rijkentaks en de coalitie wil fraudeurs stevig aanpakken. Dat zou de PVDA als muziek in de oren moeten klinken. 'Het is inderdaad positief dat wij een aantal rechtvaardige thema's op de agenda hebben gekregen', zegt voorzitter Peter Mertens. 'Het miljard voor de zorgsector komt er dankzij ons voorstel voor een zorgfonds. Dat de laagste pensioenen met 50 euro stijgen, is ook een goede zaak. Daar kan ik voor applaudisseren. Maar verder is dit regeerakkoord een festival van gemiste kansen en gebroken beloftes.' Verklaar u nader, meneer Mertens. Peter Mertens: De titels van enkele hoofdstukken klinken goed, maar er zit geen vlees aan het bot. De PS en de SP.A zouden toch pas in een regering stappen die de pensioenleeftijd op 65 jaar terugbracht? Over het minimumpensioen van 1500 euro wordt al geruzied: is dat nu netto of bruto? Paul Magnette (PS) roept dat er een vermogensbelasting komt, terwijl Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) het tegendeel beweren. Hoe zal de PVDA haar rol als oppositiepartij vervullen? Mertens: Zonder sociale druk zal er helemaal niets gebeuren, en dus zullen we het volk blijven mobiliseren. We gaan door met onze petitie voor een minimumpensioen van 1500 euro na 40 jaar werken - we hebben al 180.000 handtekeningen verzameld. Ook rond een vermogensbelasting voor de rijkste 1 procent zullen we actie blijven voeren. En we zullen nooit aanvaarden dat de middenklasse wordt geviseerd. Zult u met uw 12 zetels niet compleet overdonderd worden door het rechtse oppositieblok van de N-VA en Vlaams Belang, goed voor 42 zetels? Mertens: Totaal niet. Het parlement bestaat uit drie blokken. Het grijze blok van Vivaldi. De vendelzwaaiende partijen N-VA en Vlaams Belang, die voor alles maar één oplossing hebben: het land splitsen. En wij zijn het linkse blok. Deze regering mag van ons stevige inhoudelijke oppositie verwachten rond haar sociale beleid. Tijdens het investituurdebat hebben de Vivaldi-ministers vooral op onze interventies moeten reageren. Paul Magnette noemde de PVDA in De Standaard geen partij maar 'een protestbeweging'. Mertens: Het zogenaamde 'verbindende discours' van Vivaldi heeft dus nauwelijks 24 uur geduurd. Meteen kwam het dedain van professor Magnette bovendrijven. Wij zetten thema's op de agenda die uit de dagelijkse realiteit komen. Wij werken in de wijken: we zien waarom mensen op hun zestigste kapotgewerkt zijn en een degelijk pensioen nodig hebben. Wij kénnen de realiteit. Eerst waren we zogezegd irrelevant en nu zijn we een protestbeweging? De arrogantie van de professor is volkomen misplaatst. Zullen de Vivaldi-partijen in 2024 de verkiezingen winnen als hun regering pakweg de helft van haar programma realiseert? Mertens: Die zeven partijen verkeren nu eventjes in een staat van genade bij de media en wie de politieke spelletjes moe was. Wie ben ik om hun wittebroodsweken en hun polygame huwelijksreisje te verstoren? Daarna zullen we zien of de bevolking boter bij de vis krijgt. Dát zal de verkiezingen van 2024 bepalen.