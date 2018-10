Peter Mertens (PVDA): 'Ik hoop op dubbele cijfers in Antwerpen en doorbraak in andere steden'

Peter Mertens komt zondag als lijsttrekker van PVDA in Antwerpen én nationaal partijvoorzitter allicht ogen te kort om alle verkiezingsuitslagen in de gaten te houden. "We hopen op een doorbaak in verschillende Vlaamse centrumsteden en een echte 'sociale golf' in Wallonië en Brussel", zegt hij. "In Antwerpen willen we nog wat groeien tot in de dubbele cijfers, dat zou de kers op de taart zijn en ik denk dat dat kan."

PVDA was zes jaar geleden een van de grote verrassingen in Antwerpen met uit het niets 8 procent van de stemmen en vier zetels in de gemeenteraad. Mertens wil dat resultaat nu nog wat overtreffen en mikt op 10 procent of meer. Of dat voldoende zou zijn om mee te besturen is echter twijfelachtig, aangezien alle partijen behalve SP.A en Groen duidelijk gemaakt in geen geval met PVDA te willen samenwerken.

"We zullen de komende dagen wel zien welke veto's er eventueel zullen smelten als sneeuw voor de zon", verklaarde Mertens nadat hij zelf zijn stem ging uitbrengen op Linkeroever.

"Niet alleen de stad wordt trouwens interessant, ook in enkele districten zijn er mogelijkheden. In Borgerhout hopen we opnieuw in de coalitie te geraken en in het centrumdistrict Antwerpen was het vorige keer nipt en koos Groen uiteindelijk voor N-VA, we zullen zien of dat opnieuw het geval zal zijn", aldus de PVDA-topman.