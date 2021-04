De oppositie komt amper aan bod in deze coronacrisis, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen dat de journaals van VRT en VTM onder de loep nam. Het maakt Peter Mertens (PVDA) kwaad, zegt hij tegen De Zondag: 'Dat is zelfs een democratie onwaardig. Wat willen onze zenders? Dat we allemaal de grote leider volgen?'

Volgens het Antwerpense onderzoek krijgt de oppositie slechts 2 procent van de spreektijd tijdens de crisis, terwijl dat normaal zo'n 10 tot 15 procent is. 'Ik ben geschokt door het onderzoek', zegt Mertens. 'Wij waren de tweede winnaar van de verkiezingen. We zijn een springlevende partij. Dat blijkt ook uit de peilingen. En toch worden we zelden gehoord. Dat is een schande.'

Wat Mertens zoal zou zeggen, als hij meer spreektijd kreeg? '[Ik zou] de ongelijkheid aanklagen. Dit virus is géén democratisch virus, zoals de andere partijen beweren. Het is een klassenvirus. (op dreef) Wie geen tuin heeft, wordt harder getroffen dan wie in een villa woont. De rekkenvuller wordt harder getroffen dan de CEO. De armen worden harder getroffen dan de rijken. Wij zijn de enige partij die dat aanklaagt. Bovendien lopen we achter de feiten aan. We zijn voor de oplossing volledig afhankelijk van de farma-multinationals. Dat is geen goed beleid.'

Hoe het dan wel moet? 'De patenten opheffen. Dat zou hét verschil maken. Dat zou betekenen dat ook andere bedrijven toegang krijgen tot de formule om het vaccin te maken. Als we het virus willen verslaan, moeten we de hele planeet vaccineren, hoor. Anders laten we de deur open voor nieuwe varianten.'

