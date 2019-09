Mochten er nu verkiezingen zijn, wordt Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen, voor N-VA. Dat blijkt uit "De Grote Peiling" van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws, RTL en Le Soir.

Bij de verkiezingen van mei groeide Vlaams Belang tot de tweede partij van Vlaanderen, met 18,7 procent van de stemmen. In de Grote Peiling rukt de extreem-rechtse partij verder op tot 24,9 procent. N-VA verloor in mei ten opzichte van de verkiezingen van 2014, maar bleef met 25,5 procent nog de grootste partij. Volgens de peiling zou N-VA nu verder terrein verliezen en uitkomen op 22,7 procent.

Open VLD blijft met 13,3 procent in de peiling op status quo. De liberalen worden wel de derde partij, omdat CD&V verder weg zakt. De christendemocraten haalden in mei nog 14,2 procent, dat zou nu nog 11,7 procent zijn.

SP.A zit in hetzelfde straatje: de socialisten haalden in mei 10,8 procent van de stemmen, nu zou dat nog 8,4 procent zijn.

Groen en PVDA stijgen lichtjes ten opzichte van de verkiezingen van mei. De partij van Meyrem Almaci gaat er een dikke procent op vooruit (9,8 procent in mei tegenover 11 procent nu). De extreem-linkse PVDA stijgt van 5,6 procent naar 6,2 procent.

Brussel

In Brussel blijven de groenen het goed doen. Ecolo kan de goede score van de verkiezingen (ruim 21 procent), vasthouden. PS en MR verliezen licht. DéFI gaat er wat op vooruit en wordt even groot als de PVDA, die licht verliest. Het CDH zakt verder weg tot net onder de kiesdrempel. Bij de Vlaamse partijen valt op dat CD&V onderuit gaat. Van de 1,3 procent bij de verkiezingen zou nog maar 0,2 procent overblijven.

Wallonië

In Wallonië verliest de PS. Van de 26,1 procent in mei zou er nog 22,9 procent overschieten. Coalitiepartners MR en Ecolo winnen wat, net als de extreemlinkse PVDA. De MR zou bijna op gelijke hoogte als de PS komen. Het CDH zakt met 8,5 procent in de peiling onder de grens van 10 procent die in mei nog werd gehaald.

De peiling werd afgenomen bij 992 respondenten in Wallonië, 1.000 in Vlaanderen en 548 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze werd uitgevoerd van 2 tot en met 10 september. De interviews werden online afgenomen. De maximale foutenmarge, voor een percentage van 50 procent en een vertrouwensgraad van 95 procent bedraagt 3,1 procent in Wallonië en Vlaanderen en 4,2 procent in Brussel.