In vergelijking met de peiling van Het Laatste Nieuws en VTM van december vorig jaar, zijn er in de peiling die vrijdag werd vrijgegeven nauwelijks verschillen.

De schommelingen liggen alle binnen de foutenmarge van de peiling, die voor Vlaanderen 3,1 procent bedraagt.

Vlaams Belang blijft in Vlaanderen de grootste, ondanks een verlies van 2,7 procent, terwijl PVDA even groot wordt als Groen (8,2 procent, een winst van 2,7 procent) en ook in andere landsdelen vooruitgaat.

Vlaams Belang zit met 23,6 procent van de kiesintenties nog bijna 5 procent hoger dan zijn score bij de verkiezingen van 2019, maar blijft een stuk groter dan N-VA, dat op 20 procent blijft trappelen, 5,5 procent minder dan het verkiezingsresultaat.

Dan volgt het peloton van de drie traditionele partijen. Door een licht verlies van 1,3 procent zakt SP.A van drie naar vijf, terwijl CD&V en Open VLD elk een klein procent groeien.

Groen blijft nagenoeg status quo op 8,2 procent.

Wallonië/Brussel: PVDA-winst

In Wallonië en Brussel valt ook de groei van de PVDA op. In Wallonië wordt de partij de derde met 19 procent (tegen 17,2 in december en 13,8 procent bij de verkiezingen van 2019). De PS blijft met 22,8 procent de grootste, MR volgt met 20,1 procent. Beide gaan een half procent achteruit. Ecolo staat op vier met 16,5 procent.

In Brussel blijft Ecolo de grootste partij met 18,2 procent. PS (16,8 procent) en MR (16,4 procent) voelen PVDA-PTB (16 procent, +3,7 procent) naderen. Aan Nederlandstalige kant wipt Vlaams Belang (3,2 procent) over N-VA (2,9 procent), dat op de hielen gezeten worden door Open VLD (2,8 procent) en Groen (2,8 procent.

De peiling van Ipsos in opdracht van Het Laatste Nieuws, VTM NIEUWS, Le Soir en RTL-tvi liep van 4 tot en met 9 maart, bij 2521 respondenten, die representatieve steekproeven vormen van de Belgen van 18 jaar en ouder, a rato van 1006 in Vlaanderen, 958 in Wallonië en 557 in de 19 gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De maximale foutenmarge bedraagt +3,1 in Vlaanderen, +3,2 in Wallonië en +4,2 in Brussel.

