Peiling: ruim helft van de Belgen is voorstander van bindende klimaatwet

De voorstanders van de klimaatwet zijn volgens het onderzoek in de drie gewesten in de meerderheid. Maar enkel in Brussel (63 procent) gaat het om een overtuigende meerderheid. In Vlaanderen (51 procent) en Wallonië (52 procent) is de marge erg nipt. In totaal zegt slechts veertien procent van de ondervraagde Belgen niet voor zo'n wet te vinden te zijn. Ook blijkt uit het onderzoek dat 45 procent van de Belgen zijn of haar stemgedrag mee zal laten bepalen door het klimaatprobleem.

Toch wordt voor een oplossing lang niet alleen naar de politiek gekeken. Zo vindt 63 procent van de ondervraagde Belgen dat de oplossingen moeten komen vanuit de academische wereld en dat die experts ook het beleid moeten bepalen. Ook zegt 67 procent dat er een onafhankelijk controleorgaan moet komen dat de effectiviteit van de maatregelen zal controleren. Het representatief onderzoek werd eerder deze maand afgenomen bij ruim 2.000 Belgen.

De initiatiefnemer voor de peiling, het burgerinitiatief Sign for my Future, wil dat de volgende regeringen werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. Hun oproep wordt gesteund door mensen uit het bedrijfsleven, de academische wereld, middenveldorganisaties en de media.

De steekproef werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Burat in samenwerking met prof. Gino Verleye van de Universiteit Gent en verwerkt door onderzoeksbureau Dynata.