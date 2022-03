Als de verkiezingen vandaag gehouden zouden zijn, dan zou N-VA met 23,4 procent de grootste partij worden.

Dat blijkt uit een nieuwe peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL. Voor het eerst sinds de verkiezingen springt de partij weer over Vlaams Belang, dat met 22,2 procent op korte afstand volgt.

Bij de laatste verkiezingen haalde N-VA 25,5 procent en Vlaams Belang 18,7 procent. Sindsdien was Vlaams Belang in de peilingen groter, met een piek van 28 procent. De huidige voorsprong van N-VA valt binnen de foutenmarge, maar betekent in elk geval dat het verschil tussen de twee partijen heel klein is geworden.

Vooruit haalt met 14,2 procent de beste peiling sinds de verkiezingen, toen de socialisten strandden op 10,8 procent. CD&V beweegt met 11,3 procent weinig. Het is slechter dan hun verkiezingsresultaat (14,2 procent), maar de 10 procent die de partij in de peiling van juni 2021 haalde lijkt weer wat verder weg.



Dat is niet het geval voor Open VLD. De partij die met Alexander De Croo de premier levert, duikt met 9,8 procent net onder de symbolische grens van 10 procent. Groen wordt in deze peiling met 8,4 procent de kleinste partij. Zelfs oppositiepartij PVDA, die 8,9 procent zou halen, is nipt groter. Ook dit verschil valt binnen de foutenmarge.

Alexander De Croo (Open VLD) is opnieuw de populairste politicus van Vlaanderen. 54 procent van de ondervraagden wil hem de komende maanden een belangrijke rol zien spelen. In een peiling van september was dat nog 61 procent. Op de tweede plek prijkt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. N-VA-voorzitter Bart De Wever neemt nu de derde plek in.

