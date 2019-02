Patrick Dewael wil Grondwet aanpassen en fundamentele rechten aanscherpen

Dat heeft Dewael donderdag verklaard in de Kamer. Hij riep de regering in lopende zaken op de Kamer en de Senaat te volgen, indien die daarover een consensus zouden bereiken.

Aan het einde van de elke legislatuur moeten regering, Kamer en Senaat zich uitspreken over welke artikelen uit de Grondwet voor herziening vatbaar worden verklaard. De stemming luidt meteen de ontbinding van het parlement in. De artikelen die uiteindelijk worden weerhouden, zijn de artikelen die in de drie lijsten voorkomen.

Zoals bekend zit de huidige regering in lopende zaken. Principieel kan die regering geen lijst weerhouden die langer is dan de lijst die de vorige regering opstelde, legde premier Charles Michel uit. Op die regel is er volgens hem één uitzondering geweest, namelijk in 2010. Binnen de schoot van de regering is er nog geen discussie geweest over de lijst. Het valt onder de vrijheid van Kamer en Senaat om lijst te bepalen, maar de federale regering is niet verplicht die te volgen, voegde de eerste minister er nog aan toe.

'Ik kan me niet voorstellen dat indien Kamer en Senaat tot een consensus komen, de regering in lopende zaken daar geen akte van zou nemen en akkoord zou gaan', repliceerde Kamerfractieleider Dewael. Zijn ambitie is te werken rond de fundamentele vrijheden en rechten in de Grondwet, 'die in vele landen in de verdrukking komen te staan'.