Op 3 april 2016 publiceerde het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) de Panama Papers. 11,5 miljoen documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, gelekt aan Süddeutsche Zeitung, onthulden hoe offshorebedrijven gebruikt waren om belastingen te ontwijken en geld wit te wassen. In België berichtten Knack, MO*, Le Soir en De Tijd dat minstens 732 burgers en inwoners via tussenkomst van Mossack Fonseca vennootschappen hadden opgericht in elf belastingparadijzen, van de Britse Maagdeneilanden tot Samoa. Een jaar later werden de publicaties bekroond met een Pulitzer Prize.Maar pas nu, meer dan vier jaar later, heeft onze Bijzondere Belastinginspectie een groot pak documenten uit de Panama Papers in handen gekregen. 'Op 25 augustus 2020 heeft de Bijzondere Belastinginspectie van de Duitse federale belastingadministratie bulkgegevens verkregen in de zaak Panama Papers', antwoordde minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) op een parlementaire vraag van PTB/PVDA-Kamerlid Marco Van Hees. 'Deze recent ontvangen gegevens worden geanalyseerd volgens de gebruikelijke methodes.'Waarom heeft de fiscus pas nu de Panama Papers op de kop kunnen tikken? Minister De Croo benadrukt dat de Bijzondere Belastinginspectie het Duitse Bundeskriminalamt al in 2017 had gecontacteerd. 'Maar ondanks deze pogingen en contacten was een uitwisseling niet mogelijk aangezien de BBI niet over politionele bevoegdheden beschikt', verklaart De Croo de trage gang van zaken. Wat heeft de belastinginspectie dan al kunnen onderzoeken sinds de Panama Papers bekend raakten in 2016? 'De stand van zaken is dat er 239 dossiers zijn afgehandeld van de 264 die waren geopend', zegt Francis Adyns, woordvoerder van Financiën. 'De dossiers zijn op dit moment goed voor 29,8 miljoen euro aan gevestigde inkomstenbelastingen.'Bijna 30 miljoen euro is al iets meer dan de 16,15 miljoen euro die in april vorig jaar op de teller stonden -drie jaar nadat de Panama Papers waren gepubliceerd. Wereldwijd hadden de Panama Papers dan al meer dan een miljard euro opgebracht. De regering-Michel hoopte in juli 2016 nog 65 miljoen euro te halen uit de Panama Papers, maar de Bijzondere Belastinginspectie benadrukte begin vorig jaar dat ze nooit een bedrag naar voor geschoven had. Of de nieuwe gegevens nog meer kunnen opbrengen, valt af te wachten.Naast de fiscus openden ook de politie en het gerecht nog Panama Papers-onderzoeken. Die gaan onder meer over de Panamaroute van het vroegere Dexia. In december 2017 was er nog een huiszoeking in dat dossier op de hoofdzetel van Belfius. Het gerechtelijk onderzoek onder leiding van de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise loopt nog altijd. Maar in zijn laatste jaarverslag meldde Belfius Bank dat ze 'geen verdere informatie ontving sinds de huiszoeking plaatsvond'.