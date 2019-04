Kanker krijg je niet alleen. De ziekte sleept ook je omgeving mee. 'Partners maken alles mee vanaf de eerste rij, maar ze voelen zich ontzettend machteloos', weet oncopsychologe Bieke Maes. 'In de zorg worden zij al te vaak vergeten.'

Jaarlijks krijgen tienduizenden mensen in België kanker. Niet zelden is dat borst-, prostaat- of darmkanker, met overlevingsprognoses die variëren van 95 tot 70 procent. 'Kanker treft ook de omgeving van de patiënt', zegt oncopsychologe Bieke Maes van ZNA Jan Palfijn in Merksem. 'Partners vinden steun bij elkaar, maar er zijn ook valkuilen. Wat als de patiënt geen behoefte heeft aan al te veel informatie, terwijl de partner precies wil weten waar ze samen aan toe zijn? Elke mens gaat daar anders mee om, de ziekte zit als derde speler overal tussen.'

...