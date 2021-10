Volgens de FOD Financiën zijn 322 gebouwen of gronden in België in handen van 95 vennootschappen opgericht in belastingparadijzen. Ook in de Pandora Papers vinden we voorbeelden van offshoreconstructies die in België huizen en appartementen bezitten.

In de Pandora Papers berichtten we eerder al over het vastgoed dat de voormalige Britse premier Tony Blair, de Jordaanse Koning Abduallah II en de Tsjechische premier Andrej Babis via offshoreconstructies hadden aangekocht. Maar ook in België zijn gebouwen en gronden eigendom van bedrijven in belastingparadijzen, bevestigt de FOD Financiën. 'We hebben 322 eigendommen geïdentificeerd die in handen zijn van 95 entiteiten opgericht in landen met een voordelige fiscaliteit', meldt woordvoerster Florence Angelici van de FOD Financiën aan Knack, De Tijd en Le Soir. 'Het kan gaan om gebouwen of gronden, die gebruikt worden voor huisvesting of voor een ander doel. In de top zes van betrokken landen staan de Britse Maagdeneilanden (25 entiteiten die 59 onroerende goederen bezitten), Panama (18/117), Monaco (16/40), Cyprus (12/23), Liberia (6/8) en de Verenigde Arabische Emiraten (5/15).'Vraag is: wie gaat er schuil achter die buitenlandse entiteiten? Dat lezen we in de Pandora Papers - 11,5 miljoen documenten gelekt aan het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). In die documenten staan immers tal van voorbeelden van offshores ingeschakeld om vastgoed in België te beheren. Zo bezit een Nederlander die is gelinkt aan een lokale supermarktketen, via een constructie op de Britse Maagdeneilanden een huis in Brasschaat van 4 miljoen euro. Een andere noorderbuur, die een meubelzaak runde in België, heeft via een soortgelijke set-up een huis van 450.000 euro in Kapellen. In Ukkel staat dan weer een villa te koop voor 1,85 miljoen euro, eigendom van een offshore in de Maagdeneilanden op naam van een vrouw met adres in Rusland. Eveneens in Ukkel te vinden: een appartement dat al sinds 1991 toebehoort aan een offshore uit de BVI in handen van een Israëli, én een appartement in handen van een Panamese offshore gelinkt aan een Belg. In een aantal gevallen gebruiken Belgen vennootschappen in belastingparadijzen voor hun buitenlands vastgoed. Zo tonen de Pandora Papers hoe deechtgenoot van een voormalige Waalse tv-presentatrice een BVI-structuur bezit met daarin ondergebracht een appartement in Monaco. Ook een Belg actief in de financiële sector en met adres op de VAE, bezit via zo'n constructie een appartement in Monaco, ter waarde van een miljoen euro. Nog een andere landgenoot is dan weer eigenaar van een offshore die vastgoed bezit op de Bahama's.Ook Belgisch ondernemer Frank Bamelis (53), die op de 500e plaats staat in de lijst met rijkste Belgen van journalist Ludwig Verduyn, bezat via een offshore op de Britse Maagdeneilanden een tijdlang een appartement in Monaco. Bamelis werd rijk met Senior Assist, een grote uitbater van rusthuizen in België. Op haar hoogtepunt telde de rusthuisgroep liefst 40 rusthuizen. Maar vanaf 2017 kampte het bedrijf met liquiditeitsproblemen. Senior Assist zag zich genoodzaakt om zijn rusthuizen in België te voorkopen. In de gelekte Pandora Papers staat dat Frank Bamelis en zijn echtgenote - beiden inwoner van Monaco - in 2009 aandeelhouder werden van Amandine Inc, een vennootschap op de Britse Maagdeneilanden. De offshore had ook een bankrekening in Monaco. Bamelis' advocaat bevestigt de informatie: 'Mijn cliënt wilde een appartement kopen in de Avenue des Ligures in Monaco. Maar het vastgoed was ondergebracht in Amandine Inc. op de Britse Maagdeneilanden. Om het appartement te kopen, heeft het echtpaar Bamelis de aandelen van die vennootschap overgenomen in 2009. Amandine had ook een bankrekening. Na een drietal jaar is het appartement verkocht. De vennootschap Amandine werd aangehouden tot 2019. Buiten de aanwezigheid van onroerend goed werd Amandine occasioneel gebruikt om facturen van consultancy te versturen. De facturen zijn onderworpen aan een grondige BBI-controle, mee ingegeven door een discussie over het toepasselijke fiscale stelsel tussen België en Monaco. Amandine had géén verband met de rusthuisactiviteiten in België of elders.'