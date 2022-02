Het Vrijheidskonvooi heeft maandag niet voor een overrompeling gezorgd. Het bleef vrijwel de hele dag rustig. Enkel bij een manifestatie op de Vismarkt in Brussel kwam de politie tussen en werden 30 arrestaties uitgevoerd. Op Parking C werden door de politie 130 voertuigen geteld die werden omgeleid via de filterblokkades.

Voor het Vrijheidskonvooi was er nooit een aanvraag ingediend en was er bijgevolg ook geen toelating. In heel België en met name in Brussel werden betogingen met gemotoriseerde voertuigen verboden. Maandagochtend zetten de federale en Brusselse politie meteen filterblokkades op in en rond Brussel om betogers van de weg te halen.

'De begeleiding van de voertuigen naar parking C door de politie verliep vlot. Er werden door de dag heen zo'n 130 voertuigen geteld, voornamelijk campers, camionettes en auto's komende van Frankrijk en Nederland', meldt de Brusselse politie

Een massale opkomst van gemotoriseerde stoeten bleef uit. Toch werd er nog opgeroepen om te betogen, maar dan te voet. In het centrum van de hoofdstad zakten enkele honderden betogers te voet af naar de Europese wijk en de buurt rond de Sint-Katelijnekerk.

'Er werden zo'n 30-tal personen gearresteerd, voornamelijk Fransen en Belgen voor het verstoren van de openbare orde en bezit van verboden wapens en/of gevaarlijke voorwerpen. Er werd ook 1 voertuig afkomstig uit Slovenië getakeld. De inzittenden waren in bezit van onder andere een bijl en machete', aldus de ordediensten.

