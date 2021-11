Premier Alexander De Croo roept voor vrijdagmorgen een nieuw Overlegcomité bijeen waar nieuwe, strengere maatregelen op tafel liggen om de verspreiding van het coronavirus te keren. Dat heeft hij bevestigd in de plenaire Kamer. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke pleitte voor 'sterke maatregelen die onmiddellijk ingaan'. 'Wachten betekent nog meer miserie.'

Terwijl het "kompas" van het Overlegcomité bij de vorige golven eerder gericht was op de besmettingen, is dat vandaag de bezettingsgraad op de afdelingen intensieve zorg. En zoals de voorbije dagen duidelijk is geworden, gaat het met dat cijfer de verkeerde richting uit. De teller staat al op meer dan 650 bedden. "De situatie op intensieve zorgen is slechter dan het meest negatieve scenario van de experten een week geleden", zei De Croo.

Daarom roept de premier vrijdag om 08.00 uur opnieuw alle regeringen rond de tafel. De maatregelen die op tafel liggen, slaan op drie dimensies: de vaccinatie en de boosterprik versnellen, het ondersteunen van de zorg en een pakket maatregelen buiten de medische sfeer. De premier citeerde daarbij ook steunmaatregelen en verzekerde dat "we niemand zullen achterlaten".

Dat doet vermoeden dat in bepaalde sectoren opnieuw een verminderde activiteit zal toegelaten zijn, of zelfs een sluiting. "We zullen de meest riskante activiteiten het meest moeten beperken of stopzetten", stelde minister Vandenbroucke kort nadien. Hij had het over extra maatregelen in alle sectoren: het onderwijs, de vrije tijd, het professionele leven, enzovoort. "We moeten niet naar elkaar wijzen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje."

De huidige situatie duldt volgens Vandenbroucke geen enkel uitstel. Vandaag zijn 1,25 miljoen mensen ingeënt met een boosterprik. Die moeten snel worden gevolgd door grote groepen mensen. Zaterdag zullen de ministers van Volksgezondheid de aanpak van die derde prik op punt stellen, luidde het.

Premier De Croo benadrukte ook nog het belang van de maatregelen na te leven. "Maatregelen betekenen niets als ze niet worden nageleefd. Zorg ervoor dat de maatregelen gevolgd worden en bedankt aan diegenen die dat vandaag doen en die dat de voorbije maanden hebben gedaan", aldus de eerste minister.

