De verschillende regeringen in ons land steken vrijdag opnieuw de koppen bijeen in het Overlegcomité. Zowel de aanpak van de vaccinatie als de evaluatie van de coronacijfers staat op de agenda, maar versoepelingen - of verstrengingen - van de maatregelen moeten naar verluidt niet worden verwacht.

De bevoegde ministers in de federale en deelstaatregeringen komen vrijdagmiddag vanaf 14 uur bijeen voor een nieuwe evaluatie van de gezondheidssituatie. Dat gebeurt dit keer via videoconferentie. Bovendien volgt er wellicht geen persconferentie achteraf, valt te horen.

Dat duidt er volgens bronnen op dat er geen al te grote veranderingen moeten worden verwacht: voor een versoepeling van de lockdown is de daling van de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames nog niet voldoende, beaamt ook biostatisticus Geert Molenberghs.

'Nu is het niet het moment om te versoepelen omdat dat gewoon niet is wat werd afgesproken', klinkt het. Het dagelijkse aantal besmettingen moet eerst twee weken lang onder de 800 duiken, voor het aantal ziekenhuisopnames ligt die grens op 75.

Eiland in Europa

Daar leek ook premier Alexander De Croo op aan te sturen tijdens de plenaire vergadering van donderdag, al benadrukte hij wel dat België het beter doet dan veel andere landen. 'We zijn in vergelijking met de rest van Europa een beetje een eiland. Weinig landen staan er zo goed voor als wij', zei hij. Maar tegelijkertijd zijn er een aantal risico's, benadrukte de premier. 'De Britse variant, de opening van het nieuwe jaar, teruggekeerde reizigers. We moeten voorzichtig zijn, de situatie van dag tot dag opvolgen.'

Naast de coronacijfers ligt ook de vaccinatiestrategie op het bord van de ministers. Concreet gaan ze de plannen en de aanpak van de deelstaten op vlak van vaccinaties, maar ook op vlak van testing en quarantaine, bespreken.

Vaccinatie

De vaccinatie ging deze week van start in de woonzorgcentra, maar er kwam meteen kritiek omdat die campagne niet snel genoeg zou gaan. De federale regering spoorde de taskforce vaccinatiestrategie daarop aan een plan uit te werken om te versnellen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaat vrijdagochtend, nog voor het Overlegcomité dus, naar de Kamercommissie Gezondheid voor een hoorzitting met de Kamerleden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de taskforce. Wellicht volgen daar de details van het aangepast plan van aanpak dat vanaf volgende week kan ingaan, verklaarde de sp.a-vicepremier eerder deze week.

De bevoegde ministers in de federale en deelstaatregeringen komen vrijdagmiddag vanaf 14 uur bijeen voor een nieuwe evaluatie van de gezondheidssituatie. Dat gebeurt dit keer via videoconferentie. Bovendien volgt er wellicht geen persconferentie achteraf, valt te horen. Dat duidt er volgens bronnen op dat er geen al te grote veranderingen moeten worden verwacht: voor een versoepeling van de lockdown is de daling van de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames nog niet voldoende, beaamt ook biostatisticus Geert Molenberghs. 'Nu is het niet het moment om te versoepelen omdat dat gewoon niet is wat werd afgesproken', klinkt het. Het dagelijkse aantal besmettingen moet eerst twee weken lang onder de 800 duiken, voor het aantal ziekenhuisopnames ligt die grens op 75. Daar leek ook premier Alexander De Croo op aan te sturen tijdens de plenaire vergadering van donderdag, al benadrukte hij wel dat België het beter doet dan veel andere landen. 'We zijn in vergelijking met de rest van Europa een beetje een eiland. Weinig landen staan er zo goed voor als wij', zei hij. Maar tegelijkertijd zijn er een aantal risico's, benadrukte de premier. 'De Britse variant, de opening van het nieuwe jaar, teruggekeerde reizigers. We moeten voorzichtig zijn, de situatie van dag tot dag opvolgen.'Naast de coronacijfers ligt ook de vaccinatiestrategie op het bord van de ministers. Concreet gaan ze de plannen en de aanpak van de deelstaten op vlak van vaccinaties, maar ook op vlak van testing en quarantaine, bespreken. De vaccinatie ging deze week van start in de woonzorgcentra, maar er kwam meteen kritiek omdat die campagne niet snel genoeg zou gaan. De federale regering spoorde de taskforce vaccinatiestrategie daarop aan een plan uit te werken om te versnellen. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke gaat vrijdagochtend, nog voor het Overlegcomité dus, naar de Kamercommissie Gezondheid voor een hoorzitting met de Kamerleden in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de taskforce. Wellicht volgen daar de details van het aangepast plan van aanpak dat vanaf volgende week kan ingaan, verklaarde de sp.a-vicepremier eerder deze week.