Na de paaspauze die de verschillende regeringen van ons land drie weken geleden inlasten om de stijgende coronacijfers in te dijken, beslist het Overlegcomité woensdag over de niet-essentiële winkels en de niet-medische contactberoepen, die toen hun activiteiten moesten stopzetten of althans aan maatregelen onderwerpen.

Na het Overlegcomité van 24 maart kondigde premier Alexander De Croo een paaspauze van vier weken aan. De besmettingscijfers gingen immers de verkeerde richting uit. Daarom werd beslist niet-essentiële winkels op afspraak te laten werken of met een collect-and-go. De contactberoepen zoals kappers moesten de deuren sluiten en de scholen gingen een week vroeger dicht.

Intussen gaat het de betere kant op met de cijfers, zij het nog niet geruststellend. De druk op de ziekenhuizen blijft groot. De ziekenhuisopnames daalden de afgelopen week met 5 procent, maar op de afdeling intensieve zorg zijn bijna alle erkende bedden bezet, met covid- en niet-covidpatiënten. Tegen die achtergrond vindt viroloog Steven Van Gucht het bijvoorbeeld nog te vroeg om drastisch te versoepelen.

Opening scholen

Eén zware discussie lijkt alvast wel al van de baan. Vlaams onderwijsminister Ben Weyts, de bonden en de koepels kwamen maandag al overeen dat de scholen opnieuw de deuren openen na de paasvakantie, maar met een veiligheidsmarge. Voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs zullen afwisselend contactonderwijs en afstandsonderwijs gelden. Verwacht wordt dat het onderwijs daarom - in tegenstelling tot enkele weken terug - geen struikelblok zal vormen.

Normaal gezien zouden de contactberoepen en de niet-essentiële winkels vanaf 26 april opnieuw hun activiteiten als vanouds moeten kunnen hernemen. De winkels werken nu op afspraak, maar het is duidelijk dat die maatregel wellicht virologisch een gunstige impact heeft, maar qua omzet een pijnlijk verhaal is. Een bron merkt op dat het misschien beter is even te wachten tot wanneer de cijfers verbeterd zijn, alvorens te beslissen.

Geen heropening horeca

Politiek lijkt het ook een uitgemaakte zaak dat de horeca op 1 mei niet volledig zal kunnen heropenen. Afgelopen weekend gaf coronacommissaris Pedro Facon al een schot voor de boeg door die heropening eerder halfweg de maand mei te situeren. De scholen heropenen, de paaspauze stopzetten én de cafés en restaurants heropstarten zou volgens hem immers te veel van het goede zijn.

De vraag is wat er intussen kan gebeuren. De Vlaamse regering steunt al langer het idee om de terrassen te openen. Bij vorige pogingen werd die piste steevast afgeserveerd, maar ze zou nu volgens sommigen iets meer kans op slagen hebben. Daarbij wordt vooral opgemerkt dat het kan helpen om de openbare orde te helpen handhaven.

Testevents

Wat zeker op de agenda staat, zijn testevents. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaf enkele dagen geleden al aan dat daarvoor een kader moet worden uitgewerkt. In Nederland vinden al experimenten met testevents plaats. Het zou het pad kunnen effenen voor kleinere evenementen, waarbij dus zou worden gewerkt met sneltesten.

Wat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid sneuvelt, is het reisverbod. Het was al niet naar de zin van Europa dat ons land dat verbod zo lang hanteerde. Dat zou dus op 19 april aflopen, na de paasvakantie. Bovendien zag intussen een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende beleidsniveaus het levenslicht, dat moet zorgen voor een betere overdracht van informatie, zodat de naleving van de quarantaineregels na de terugkeer uit het buitenland beter kan worden gecontroleerd.

Het is afwachten of er gesleuteld wordt aan de avondklok en de buitenbubbel. Die laatste verkleinde van tien naar vier personen.

