De federale en deelstaatregeringen houden de huidige coronamaatregelen aan. Dat is beslist op een Overlegcomité, meldt premier Alexander De Croo. 'Ondanks de lichte verbeteringen blijft de situatie bijzonder ernstig', klinkt het.

Het Overlegcomité van de federale en deelstaatregeringen kwam virtueel samen om de huidige epidemiologische situatie te bespreken. Hoewel de overheden hier en daar wel lichte verbeteringen optekenen in het aantal besmettingen, 'bevindt ons land zich nog steeds in een sanitaire noodtoestand', klinkt het in een communiqué dat na afloop is verspreid door het kabinet van premier Alexander De Croo. Zo kent het virus nog altijd een 14-daags gemiddelde van meer dan 1200 bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners per dag, stipt de premier aan. Bovendien is de situatie in de ziekenhuizen gemengd: terwijl het aantal ziekenhuisopnames en het totaal aantal opgenomen patiënten licht daalt, bevindt het aantal covid-patïenten op de afdelingen intensieve zorg zich sinds vorige week op een plateau. Het aantal patiënten dat aan covid-19 overlijdt, stijgt zelfs nog altijd verder, met de voorbije week gemiddeld 200 overlijdens per dag. Tot slot tonen extrapolaties van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames aan dat alle provincies zich binnen 14 dagen nog altijd in alarmfase 4 zullen bevinden.

De huidige maatregelen, zoals de sluiting van niet-essentiële winkels en horecazaken en de forse inperking van het aantal contacten, blijven dan ook van kracht, besliste het Overlegcomité. De regeringen bouwen daarbij een extra voorzichtigheid in omdat de scholen voor de meeste leerlingen vanaf maandag weer de deuren openen. 'Extreme voorzichtigheid blijft geboden', klinkt het daarover in het persbericht.

Het volgende Overlegcomité is gepland voor vrijdag 27 november. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) zei daarover eerder dat dat wellicht een belangrijke vergadering wordt. 'Ik hoop dat we dan een akkoord kunnen vinden over een beheersingsstrategie voor het virus. Op basis van de informatie die we dan zullen hebben kunnen we eventueel ook bekijken wat we gaan doen na 1 december.' Veel verder dan eind december zal het Overlegcomité echter niet kunnen kijken, waarschuwde hij. 'Het blijft rijden en omzien, "naviger à vue".'

