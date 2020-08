Wat zijn de gevolgen van een mogelijke federale regering zonder de N-VA voor de Vlaamse regering rond minister-president Jan Jambon (N-VA)? 'Je kunt niet zeggen dat er géén impact is.'

1. Staat de Vlaamse regering onder druk? Ja en nee. Er is nog geen sprake van een federaal regeerakkoord. De Vlaamse regeringspartners N-VA, CD&V en Open VLD kijken de kat uit de boom. 'Maar je kunt niet zeggen dat er géén impact is', zegt een anonieme N-VA-topper. Dat signaal bracht ook Vlaams N-VA-minister Ben Weyts te berde. 'We kunnen toch moeilijk tot de orde van de dag overgaan op Vlaams niveau als paars-groen start', klonk het in Gazet Van Antwerpen. 2. Is het de eerste keer dat de federale formatie de Vlaamse regering beïnvloedt? Nee. Een herschikking van de Vlaamse regering steekt om de zoveel tijd de kop op. Sinds de Open VLD onder aanvuren van voormalig voorzitter Gwendolyn Rutten op weg leek naar paars-groen, wordt vooral die partij geviseerd. 'Regeren aan Vlaamse kant met partijen die geen vrienden zijn op het federale vlak, dat wordt een beetje moeilijk', klinkt het bij de N-VA. 3. Is de paars-groene trein nu wel vertrokken? Dat valt nog af te wachten. Zeker is dat de N-VA lijdzaam moet toekijken naar koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open VLD). Maar bij de Vlaams-nationalisten is het alle hens aan dek. Op sociale media is de toon soms giftig. 'Met het aantal messen dat Egbert Lachaert in de rug van de Vlaamse kiezer plant, kun je onderhand een restaurant beginnen', dixit ondervoorzitter en Vlaams Parlementslid Lorin Parys. 4. Is er dan een alternatief voor de Zweedse ploeg? In principe wel. De N-VA en de CD&V kunnen de Vlaamse liberalen inruilen voor de SP.A. Zo hebben ze nog steeds een comfortabele meerderheid. Maar zo simpel is het niet. 'We moeten afwachten wat de CD&V gaat doen', luidt het bij de N-VA. De partij van Joachim Coens sluit voorlopig geen enkele deur. Als hij voor een federale Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten zou gaan, staat de N-VA plots geïsoleerd binnen de Vlaamse regering. 5. Wil de SP.A wel inbreken in de Vlaamse regering? De Vlaamse socialisten sluiten het niet met zoveel woorden uit. In juli signaleerde men nochtans dat er van een 'inbraak' in de Vlaamse regering geen sprake zou zijn. Vandaag klinkt het bij de partij dat 'ze zich nu focust op een federale regering'.