Postbodes die nog maar twee keer per week brieven bezorgen, stationsloketten die sluiten en bushaltes die worden afgeschaft. Economisch heel erg verantwoord allemaal en vooral bijzonder efficiënt.'Het gevolg is wel dat eenzame mensen nog geïsoleerder raken, ouderen moeilijker thuis kunnen blijven wonen en kwetsbare mensen amper nog hun eigen boontjes kunnen doppen', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman.

Sommige mensen leven zo geïsoleerd dat de postbode de enige is met wie ze nog weleens een praatje maken. Jaren geleden al waren er gemeentebesturen die postbodes vroegen om een oogje in het zeil te houden en al te flagrante eenzaamheid of armoede te melden. Ondertussen werd op sommige plekken ook een project opgestart waarbij postbodes op vraag van een gemeentebestuur of OCMW bij bejaarde bewoners of andere kwetsbare groepen langsgaan met een vragenlijst over hun leefsituatie. 'Dat was best aangenaam', vertelde een hoogbejaarde inwoonster van Mortsel me. 'Maar ik hou meer van de gewone gesprekken die ik met mijn brievenbesteller heb. Als ik zie dat hij voor mijn huis stopt, doe ik altijd open. Dat gebeurt geregeld, want alle rekeningen en ook de correspondentie van de overheid komen nog via de post.' Vanaf maart volgend jaar worden die bezoekjes schaarser, want dan worden niet-dringende brieven maar twee keer per week meer bezorgd. A...