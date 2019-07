Allerlei overheidsdiensten gebruiken algoritmes, bijvoorbeeld om sociale fraude en criminaliteit op te sporen of zelfs te voorspellen. Het gevaar van stigmatisering ligt daarbij op de loer. 'Technologie geeft de schijn van objectiviteit, maar we vergeten dat de algoritmes door mensen bedacht worden.'

Algoritmes bepalen welke Facebookberichten je als eerste ziet, welke series op Netflix bovenaan staan, en welke reclames in je mailbox verschijnen. Wat minder bekend is, is dat overheden ook algoritmes gebruiken. Niet alleen om de dienstverlening te verbeteren, maar ook om fraude en criminaliteit op te sporen. Zie algoritmes als een reeks instructies die een computer uitvoert om in grote hoeveelheden data patronen te zoeken en zelfs te voorspellen: welk type chauffeur heeft de grootste kans op snelheidsovertredingen? In welke buurt wordt het meest met uitkeringen gesjoemeld? Zo kun je gerichter misstanden controleren en zelfs voorkomen. Algoritmes maken het werk dus efficiënter en goedkoper. Maar er zijn ook gevaren. Algoritmes kunnen verbanden suggereren die er niet zijn en onterecht verdachten aanwijzen. Ze kunnen bovendien, net als mensen, discrimineren.

...