Een coronavrij lijstje kunnen we u helaas niet aanbieden, maar hier zijn onze tien best gelezen stukken op Knack.be van het jaar.

Factcheck: nee, dit is geen Frans kerkhof voor elektrische auto's

Op sociale media wordt een foto gedeeld van wat een autokerkhof in de buurt van Parijs zou zijn. Het zou gaan om elektrische auto's, die werden afgedankt omdat het vervangen van de batterij te duur zou uitvallen. Dat klopt niet: de foto werd in China gemaakt en de auto's zijn van een Chinese autodeelfirma.

'Het gangbare beeld van de normale penis komt zelden overeen met wat echt normaal is'

Voor de Universiteit Van Vlaanderen buigt Piet Hoebeke (UGent) over de vraag wat een normale penis is.

Rashid en Cherifa uit 'Blind gekocht': 'Uiteindelijk bleken we toch meer Belg dan Marokkaan'

In het gezellige stadstuintje van hun doorzonwoning in Hoboken trof journalist Tom Pardoen Cherifa en Rachid. Een goedlachs koppel dat de toekomst zonder complexen en met zelfvertrouwen tegemoetziet. Niets verraadt dat ze door de mangel van de sociale media werden gehaald na hun passage in Blind gekocht.

FFP2-maskers steeds meer verplicht: 'De mensen moeten de waarheid weten'

Terwijl in het begin van de pandemie mondmaskers nog als 'niet nuttig' werden beschouwd, duiken nu meer en meer professionele FFP2-maskers op. Een goede zaak, vindt moleculair epidemioloog Nicolas Van Larebeke.

Hoeveel moet u sparen voor een leefbaar pensioen? Praktische tips en cijfers

Er is politiek veel commotie over de pensioenen. Maar hebt u enig idee hoeveel u moet sparen om rond te komen na uw pensionering? En hoe? Knack-journalist Ewald Pironet en VRT-collega Michaël Van Droogenbroeck halen voor u de rekenmachine boven en geven praktische tips.

Hoe El Kaouakibi vijanden maakte: 'Neem maar ontslag, uw kop gaat rollen'

Het is haast niet meer bij te houden hoeveel subsidiegeld Sihame El Kaouakibi achterovergedrukt zou hebben. Haast dagelijks zijn er nieuwe beschuldigingen. Maar wie heeft al dat geld op tafel gelegd?

Waarom weigeren intelligente mensen een prik? 'Antivaxers zijn niet dom of ongeïnformeerd'

Hoe kan het dat intelligente mensen het bewezen nut en de werking van coronavaccins ontkennen? Een blik in het brein van complotdenkers brengt opheldering. 'Wij zijn allemaal kwetsbaar voor complotdenken. Maar we zijn niet allemaal vatbaar voor dezélfde complotten.'

Psychiaters Peter Adriaenssens en Dirk De Wachter: 'Greta Thunberg psychiatriseren, dat is treurig'

Psychiater Dirk De Wachter heeft zichzelf ooit een verdrietdokter genoemd. Maar wat als de dokter zelf in de problemen komt? Dan doet een goed gesprek met zijn collega Peter Adriaenssens veel deugd. 'Mijn diagnose heeft mijn leven overhoop gehaald.'

Iedereen kan in een relatie met een narcist belanden: kijk uit voor deze 6 valkuilen

Een relatie met een narcist is niet aan te raden. Toch kan iedereen in de narcistische ban verstrikt raken. Sommige mensen zijn er vatbaarder voor dan anderen.

Huidkanker begint meestal niet met een vreemd moedervlekje: waar moet je op letten?

90 procent van de gevallen van huidkanker zijn hoofdzakelijk carcinomen, en geen melanomen. Hoe herken je ze en wie loopt het meeste risico?

