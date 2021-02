De ouders van Mawda, het Iraaks-Koerdische meisje dat in de nacht van 16 op 17 mei 2018 gedood werd door een politiekogel tijdens een achtervolging van een bestelwagen met migranten die het Verenigd Koninkrijk probeerden te bereiken, hebben een permanente verblijfsvergunning in België gekregen.

Dat meldt RTBF. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gebruikte zijn discretionaire bevoegdheid in de zaak in die zin, bevestigt hij bij La Première.

'De beslissing werd genomen in december', legt Mahdi uit. 'De ouders hadden voordien een tijdelijke verblijfsvergunning die elk jaar verlengd kon worden.'

In een geval zoals dit is het gebruik van discretionaire bevoegdheid voor een permanente regularisatie van hun verblijf ruimschoots gerechtvaardigd, meent de staatssecretaris. 'Deze ouders hebben een trauma meegemaakt. Hun kind ligt hier begraven, ik denk dat het normaal was om ze rust, vrede, (...) te geven zodat ze vreedzaam kunnen rouwen', voegt Sammy Mahdi toe. Hij geeft ook aan dat hij natuurlijk 'niet de enige' is die een dergelijke beslissing neemt, en dat de bevoegde diensten de dossiers onderzoeken.

Vrijdagmiddag spreekt de correctionele rechtbank in Bergen, in de provincie Henegouwen, zich uit in de zaak-Mawda. Daarbij staan een Belgische agent en twee Irakezen terecht.

Dat meldt RTBF. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) gebruikte zijn discretionaire bevoegdheid in de zaak in die zin, bevestigt hij bij La Première.'De beslissing werd genomen in december', legt Mahdi uit. 'De ouders hadden voordien een tijdelijke verblijfsvergunning die elk jaar verlengd kon worden.'In een geval zoals dit is het gebruik van discretionaire bevoegdheid voor een permanente regularisatie van hun verblijf ruimschoots gerechtvaardigd, meent de staatssecretaris. 'Deze ouders hebben een trauma meegemaakt. Hun kind ligt hier begraven, ik denk dat het normaal was om ze rust, vrede, (...) te geven zodat ze vreedzaam kunnen rouwen', voegt Sammy Mahdi toe. Hij geeft ook aan dat hij natuurlijk 'niet de enige' is die een dergelijke beslissing neemt, en dat de bevoegde diensten de dossiers onderzoeken. Vrijdagmiddag spreekt de correctionele rechtbank in Bergen, in de provincie Henegouwen, zich uit in de zaak-Mawda. Daarbij staan een Belgische agent en twee Irakezen terecht.