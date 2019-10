Ouders getuigen over femicide: 'De vriend van Laure leek vrolijk en charmant. Maar hij was gevaarlijk'

Catherine Vuylsteke Journalist, auteur, filmmaker en sinoloog

Wereldwijd worden elke dag 82 vrouwen vermoord door hun partner of ex. Dat is een schatting, het fenomeen gaat vaak schuil achter vage termen als 'familiedrama' of 'passionele moord'. Ook voor België zijn er geen statistieken, onder meer omdat femicide geen juridisch begrip is. 'Hoe kun je het probleem dan aanpakken?'

CLAUDE EN ISABELLE NOBELS: 'We hadden geen idee van het web dat de moordenaar van Laure rond haar had gesponnen.' © Debby Termonia

Het stond vast dat 9 mei 2012 voor Claude en Isabelle Nobels een verdrietige dag zou worden. Maar dat hun leven definitief van de rails zou raken, konden ze niet vermoeden. Die woensdag hadden ze allebei vrijaf genomen om in de Ardennen de begrafenis bij te wonen van de dochter van vrienden. Een jonge vrouw, doodgereden door een dronken onverlaat.

...

