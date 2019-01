Othman El Hammouchi en Fernand Keuleneer: 'Ach, de gelijkheid van man en vrouw. Dat is zo'n lege term'

Fernand Keuleneer en Othman El Hammouchi zijn in hun nopjes. De begroeting tussen beide heren heeft iets weg van een grootoom die zijn favoriete achterneef begroet. Ondanks het aanzienlijke verschil in leeftijd zijn Keuleneer en El Hammouchi in het publieke debat wapenbroeders voor het conservatieve gild. Zowel de doortrapte katholiek als de overtuigde moslim jeremiëren met fervor tegen de intellectuele afbraak die volgens hen sinds de jaren zestig nog altijd aan een opmars bezig is.

