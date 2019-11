'Als we worden uitgenodigd voor paars-groene regeringsonderhandelingen, gaan we zeker', zegt Défi-voorzitter Olivier Maingain.

De werkwijze van informateur Paul Magnette (PS) leidt tot voorzichtig optimisme in de Wetstraat. Los van mogelijke regeringsformules gaat hij in eerste instantie op zoek naar inhoudelijke overeenkomsten tussen de tien partijen waarmee hij spreekt. Défi-voorzitter Olivier Maingain vergeleek de methode van Magnette in Le Soir begin deze week met het cliquetsysteem voor de brandstofprijzen. 'Dat systeem houdt in', zegt Maingain aan de telefoon, 'dat men de zaken eigenlijk niet kan terugdraaien. Na twee gesprekken met de informateur, geloof ik da...