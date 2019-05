Een gespecialiseerde firma is zaterdag gestart met het verwijderen van asbest op de site rond de sporthal in Kleit, een deelgemeente van Maldegem.

Vrijdag raakte bekend dat een aannemer die herstellingswerken uitvoerde aan het dak van de sporthal, in de fout zou zijn gegaan bij het verwijderen van asbestplaten. Op videobeelden van de werken is te zien hoe arbeiders een plaat, mogelijk uit asbest, hadden gebroken.

Er werd een perimeter vastgelegd rond de sporthal, kinderopvang en een school in Kleit. Op bevel van de burgemeester werden er uit voorzorg 27 extra stalen genomen aan de gevels en in de tuinen van de huizen in de nabije omgeving, om te controleren of daar ook asbestpartikels aanwezig zijn. De resultaten tonen aan dat dat niet het geval is en dat een uitbreiding van de perimeter dus niet nodig is. In de lokalen binnenin de school en in de kinderopvang werden zaterdagochtend ook extra veegstalen genomen en daarbij is geen asbest gevonden. Daarnaast werden luchtmetingen in de perimeter sporthal-kinderopvang-school uitgevoerd. Ook die bleken goed.

Zaterdag werd dan gestart met de verwijdering van asbest door een professioneel bedrijf. "De werken zullen minimum een week duren, mogelijk twee weken", zegt de burgemeester. "Voor de 23 kinderen in de kinderopvang is een oplossing gevonden op een andere locatie. Ook de 300 kinderen van de school worden tijdelijk ondergebracht in andere scholen of in het cultureel centrum in Adegem.' Het kieslokaal, voor de verkiezingen van 26 mei, zal niet in de sporthal maar in de voetbalkantine van F.C. Kleit in de Hogebranddreef ingericht worden.