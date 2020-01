De meerderheidspartijen blokkeerden afgelopen week een hoorzitting met Luc Van den Brande (CD&V). De oppositie vuurt daarom haar vragen vrijdag af tijdens een al langer geplande rondleiding op de VRT.

Een kennismakingsbezoek. Dat was de aanvankelijke bedoeling van een uitstap van enkele Vlaamse Parlementsleden naar de Reyerslaan op vrijdag 31 januari. Het event was nog gepland door Paul Lembrechts, de ondertussen ontslagen CEO van de VRT.Het bezoekje krijgt na weken van crisis een andere betekenis. De Vlaamse oppositiepartijen plannen om Luc Van den Brande, de voorzitter van de raad van bestuur, aan de tand te voelen. Dat wilden ze eigenlijk al eerder deze week doen. Maar een vraag om de CD&V'er te horen in de bevoegde commissie in het parlement werd afgeblokt door de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD.Groen en SP.A nemen hun vragen nu gewoon mee naar de Reyerslaan zelf. Daar willen ze, naast gesprekken met interim-CEO Leo Hellemans en de nethoofden, Van den Brande uithoren over de VRT-crisis. De parlementsleden zullen Van den Brande achter gesloten deuren spreken.'We willen alle vragen stellen die we zouden hebben voorgelegd tijdens een hoorzitting', zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. De oppositie vermoedt dat Van den Brande een rol heeft gespeeld in het aan boord houden van Peter Claes, de de facto nummer twee van de VRT. Toen het ontslag van Claes op een bepaald moment voorlag, zou de CD&V'er hem een hand boven het hoofd hebben gehouden. Volgens De Standaard zou Van den Brande 'bezwarende informatie' hebben achtergehouden voor zijn raad van bestuur.'We willen meer info over die procedure', zegt Meuleman. 'Was de raad voldoende op de hoogte? Hebben ze alle documenten te zien gekregen?'Daarnaast wil Meuleman vragen stellen over het ontslag van Lembrechts. Daarbij speelt het rapport van bemiddelaar Fabiaan Van Vrekhem een rol. Die bemiddelaar moest de professionele relatie tussen Peter Claes en CEO Paul Lembrechts tegen het licht houden. De conclusie van dat rapport was een gedeeltelijke aanleiding voor mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) om Lembrechts de laan uit te sturen. De oppositie pikt het niet dat dat rapport zelf niet wordt vrijgegeven. Critici laten het niet na om te spreken van een 'doofpotoperatie'. Opvolger LembrechtsOp vrijdag brengt minister Dalle ook het traject om een nieuwe VRT-CEO aan te stellen ter sprake op de ministerraad van de Vlaamse regering. In de loop van volgende week moet dat traject, inclusief een schets van het gewenste profiel, worden afgeklopt. Dalle hoopt vóór de zomer een opvolger voor Lembrechts aan te duiden. Die moet dan in een late fase deelnemen aan de onderhandelingen voor een nieuwe beheersovereenkomst tussen de openbare omroep en de regering. In de tussentijd heeft Hellemans het voor het zeggen bij de VRT. De toekomst van Peter Claes ligt zo in zijn handen.