Met MR-voorzitter Bouchez heeft de regering-De Croo geen oppositie meer nodig. Luis in de pels van de eigen regering: Bart De Wever deed het hem voor.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft oppositie voeren tegen het coronabeleid van zijn eigen regering. Afgelopen weekend haalde hij in De Zondag fel uit naar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). Die moest niet vergeten dat hij 'maar' een van de veertien ministers in de regering-De Croo was. Bouchez werd in verschillende debatprogramma's door andere MR-kopstukken bijgevallen, maar Vandenbroucke kreeg steun uit onverwachte hoek. N-VA-voorzitter Bart De Wever sprong voor hem in de bres en noemde de door de MR geëiste versoepelingen onverantwoord. Zou het kunnen dat De Wever daarbij een déjà vu ervoer? Ook hij gedroeg zich onder de regering-Michel vaak als een verkapte oppositieleider, ook al was zijn partij de grootste van de coalitie. 'Ik zie parallellen', zegt Olivier Mouton, politiek journalist van Le Vif. 'Net als De Wever is Bouchez een disruptieve politicus. Hij wil zijn partij drastisch hervormen. De MR moet een liberale volkspartij worden, zoals hij in De Zondag nog eens heeft benadrukt. Dat is natuurlijk een andere soort disruptie dan de separatistische agenda die De Wever nastreefde, ook toen de N-VA in de federale regering zat. Op dat vlak zijn ze elkaars antipode, Bouchez is uitgesproken belgicain. Toch denk ik dat de N-VA een inspiratiebron is, niet zozeer inhoudelijk maar wel qua stijl. Het is geen toeval dat Bouchez het goed kan vinden met Theo Francken. Groot verschil met De Wever onder Michel: de positie van Bouchez als partijvoorzitter is wankel. De eigengereide manier waarop hij na de Vivaldiformatie ministersportefeuilles verdeelde, heeft de MR in een crisis gestort. Die is nog niet verteerd, maar Mouton ziet in het media-offensief een kentering. 'Bouchez heeft zijn les geleerd, hij speelt niet langer soloslim maar gedraagt zich als een teamspeler die anderen laat scoren. De voorbije dagen mochten ook Denis Ducarme, Marie-Christine Marghem en Pierre-Yves Jeholet het podium beklimmen - zwaargewichten die in het verleden kritiek op Bouchez hadden.' Volgens Mouton wordt de MR-voorzitter in Vlaanderen ten onrechte als een ongeleid projectiel voorgesteld. 'Hij weet precies hoever hij kan gaan. Neem nu zijn eis dat het Overlegcomité op 18 december bepaalde versoepelingen moet overwegen, meer bepaald de thuisbubbels en het verbod op contactberoepen. Heel waarschijnlijk krijgt hij nul op het rekest, maar het simpele feit dat het zal worden overwogen, kan als een gewonnen slag worden geframed. Onderschat zijn politieke instinct niet.'