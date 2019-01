Opnieuw recordjaar voor uitwisselingsprogramma Erasmus+

In 2017 hebben meer dan 800.000 mensen in het kader van het programma Erasmus+ een tijd gestudeerd, een opleiding gevolgd of vrijwilligerswerk verricht in een andere lidstaat van de Europese Unie. Dat is een recordaantal en een stijging met ruim 10 procent in vergelijking met 2016, zo blijkt donderdag uit het jaarverslag. In België profiteerden bijna 23.000 mensen van het programma.