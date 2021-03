De controversiële Levensschool zal in de toekomst geen recht meer geven op opleidingsverlof, opleidingscheques en opleidingskrediet. De opleiding wordt vanaf 2022 geschrapt uit de opleidingsdatabank. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van Tom Ongena (Open VLD).

De Levensschool kwam enkele jaren geleden al eens in opspraak met een cursus die chemotherapie voor kankerpatiënten afraadde. Eind vorig jaar kwam de school opnieuw in de aandacht. In een artikel in het magazine BioGezond zeiden de directeur en een docent van het instituut dat corona niet erger is dan een gewone griep en trokken ze de cijfers in twijfel.

De school heeft één opleiding die geregistreerd is in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives: de vierjarige opleiding tot gezondheidsconsulent. Bij de jaarlijkse evaluatie van de databank werd ze negatief beoordeeld, wat wil zeggen dat ze niet voldoet aan de criteria rond arbeidsmarktgerichtheid.

'Dat is een goede zaak', zegt Tom Ongena. 'De overheid betaalt niet voor niks de helft van die opleidingen. Ze zijn bedoeld om mensen aan te moedigen opleidingen te volgen die hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Uit de jaarlijkse evaluatie blijkt nu dat deze opleiding daar niet aan voldoet. De screening gaat er duidelijk op vooruit.'

