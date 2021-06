Er is ophef ontstaan over een aflevering van het online televisieprogramma 'Shooting Stars' waarin Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) ballonnen met de gezichten van andere politici kapotschiet.

Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement Björn Rzoska noemt het 'een minister en politicus onwaardig'. Weyts zelf relativeert de beelden.

In het programma 'Shooting Stars' van het duo van Youtube-kanaal 'Supercontent' krijgen BV's een dilemma voorgeschoteld, waarna ze op ballonnen schieten om hun standpunt kracht bij te zetten. Het programma is te zien op het videoplatform GoPlay van Telenet-dochterbedrijf SBS.

In een fragment vraagt de presentator aan minister Weyts welke concullega het slechtst kan drinken. De minister moet daar niet lang over nadenken en knalt een ballon met het gezicht van Kristof Calvo (Groen) uit elkaar.

Verschillende politici reageren op Twitter verontwaardigd. 'Is dit normaal, minister Ben Weyts?', vraagt Groen-politicus Björn Rzoska zich af. 'Op een moment dat virologen, journalisten en politici (waaronder uw voorzitter Bart De Wever) doodsbedreigingen krijgen. Op dat moment schiet de minister van onderwijs (!) zonder blikken of blozen op mijn Groen-collega Kristof Calvo', voegt hij eraan toe. 'Het ergste wat je in de politiek kan doen, is een geweer nemen en schieten op collega's. Zelfs al was het maar voor de grap. Voor een ramp heb je maar één trigger én een persoon nodig. Een minister en politicus onwaardig.'

'Degoutant. Hier is niets grappig aan, al zeker niet in de huidige context', zegt ook staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) op de microblogsite. 'Een gewelddadig politiek klimaat creëert een gewelddadig maatschappelijk klimaat. Waarom toch Ben Weyts?'

Minister Weyts relativeert de beelden. 'Het ligt er nogal dik op dat de makers van 'Shooting Stars' een humoristische insteek hebben. De opname vond trouwens plaats in onverdachte tijden, tijdens de Paasvakantie', zegt hij in een reactie. 'Er zijn natuurlijk altijd mensen die het heel graag heel slecht verstaan, maar dat laat ik voor hun rekening.'

Ook mediabedrijf SBS ziet er geen graten in. ''Shooting Stars' is een humoristisch mini-programma van Supercontent waarbij enkele grappige dilemma's aan bod komen. Schieten met loodjes op ballonnen in een kermiskraam is hier enkel een vormelijk element', zegt een woordvoerster. 'Zo mikte Viktor Verhulst vorige week nog op de voltallige familie Verhulst en zal Koen Crucke zijn graag geziene collega's uit 'Samson & Gert' proberen te raken.'

