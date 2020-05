Vanaf vandaag gaan al ruim 700 onderzoekers op zoek naar de personen met wie covid-19-patiënten contact hadden.

Vanaf maandag bellen contactonderzoekers met covid-19 besmette personen op om met hen een lijst op te stellen van mensen met wie ze in contact kwamen. Het zal gaan om hun contacten vanaf twee dagen voor het begin van de symptomen, want vanaf dan is een patiënt al besmettelijk. De mensen op de lijst waarmee een "hoogrisicocontact" plaatsvond, zullen gevraagd worden twee weken thuis te blijven en zoveel mogelijk contact met anderen te vermijden.

Het systeem wordt van belang om nieuwe besmettingshaarden snel in de kiem te smoren, wanneer de beperkende maatregelen gaandeweg worden opgeheven.

De ziekenfondsen leiden samen met callcentra en consultant KPMG dat contactonderzoek in goede banen. 1.200 contactopvolgers in callcentra werken mee aan de operatie. Het gaat om een van de grootste logistieke ondernemingen uit de geschiedenis van het Vlaamse Gewest, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. 'De hele operatie is op korte termijn opgezet en is van een enorme schaal. Het lijdt dus geen twijfel dat er hier en daar een kink in de kabel zal komen en dat er kreukels zullen moeten worden weggestreken', aldus Moonens.

Vooral het onlineplatform dat door de federale overheid wordt aangeleverd, baart zorgen. 'Er is amper één week geweest om te proefdraaien dan kan er een en ander misgaan', zegt Johan Moonens vrijdagochtend. 'De contact tracers hebben dan wel een basisopleiding gehad, maar het spreekt vanzelf dat de routine en de feeling pas tijdens de praktijk van het opsporen van de contacten zullen groeien.'

Hoe verloopt het scenario van de 'contact tracing'? Het begint met de vaststelling dat je symptomen hebt zoals koorts, hoesten en kortademigheid. Dat wijst erop dat je drager kan zijn van het coronavirus. Blijf in dat geval meteen thuis. Bel je huisarts en meld de symptomen die je op dat moment hebt. Je huisarts zal het nodige advies geven en je telefoonnummer vragen. Probeer zelf al een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Je denkt hierbij best aan de mensen die je tegenkwam vanaf twee dagen voor je symptomen had (bijvoorbeeld je collega's, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, je eigen gezinsleden, de postbode, enz.). Je lijstje met contactpersonen bevat bij voorkeur hun naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. Je huisarts verwittigt de bevoegde instanties, zodat de contactopvolging snel kan opstarten.

Een medewerker van de overheid, een contact tracer, belt je vervolgens op. Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker. Hij of zij zal je vragen naar het lijstje met contactpersonen dat je opstelde. Je geeft hierbij nog wat extra informatie over jezelf om de situatie zo concreet mogelijk te kunnen inschatten: je geboortedatum, algemene gezondheidstoestand, beroep, contact met risicopersonen, enzovoort.

De informatie die je doorgeeft wordt enkel gebruikt om het nodige advies te kunnen geven aan je contactpersonen. Alleen de bevoegde dienst krijgt toegang tot je contactenlijst. Niet je werk, familie, school, politie, andere overheidsdiensten. De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem. De persoon die je contactpersonen opbelt is overigens verplicht tot geheimhouding. Je gegevens worden bewaard in een beveiligde databank van de overheid. De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan, of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren. Dat kan via telefoon op het nummer 02/214.19.19, briefpost, e-mail en SMS via het nummer 8811. Er wordt enkel via deze nummers contact me je opgenomen.

Opgelet voor fraudeurs die zich voordoen als contactonderzoekers Criminelen grijpen contact tracing aan om gevoelige gegevens te ontfutselen van nietsvermoedende mensen, aldus De Standaard.De federale politie waarschuwt voor criminelen die sms'jes verspreiden in naam van het contactcenter of mensen opbellen om hen gevoelige gegevens te ontfutselen. 'Echte onderzoekers zullen u nooit melden dat u besmet bent, want dat loopt via uw dokter', zegt Sarah Frederickx, woordvoerder van de federale politie. 'Ze zullen ook nooit bankgegevens of een rijksregisternummer vragen, of proberen te weten te komen hoe uw dag­indeling eruitziet.'

Vanaf maandag bellen contactonderzoekers met covid-19 besmette personen op om met hen een lijst op te stellen van mensen met wie ze in contact kwamen. Het zal gaan om hun contacten vanaf twee dagen voor het begin van de symptomen, want vanaf dan is een patiënt al besmettelijk. De mensen op de lijst waarmee een "hoogrisicocontact" plaatsvond, zullen gevraagd worden twee weken thuis te blijven en zoveel mogelijk contact met anderen te vermijden. Het systeem wordt van belang om nieuwe besmettingshaarden snel in de kiem te smoren, wanneer de beperkende maatregelen gaandeweg worden opgeheven.De ziekenfondsen leiden samen met callcentra en consultant KPMG dat contactonderzoek in goede banen. 1.200 contactopvolgers in callcentra werken mee aan de operatie. Het gaat om een van de grootste logistieke ondernemingen uit de geschiedenis van het Vlaamse Gewest, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. 'De hele operatie is op korte termijn opgezet en is van een enorme schaal. Het lijdt dus geen twijfel dat er hier en daar een kink in de kabel zal komen en dat er kreukels zullen moeten worden weggestreken', aldus Moonens.Vooral het onlineplatform dat door de federale overheid wordt aangeleverd, baart zorgen. 'Er is amper één week geweest om te proefdraaien dan kan er een en ander misgaan', zegt Johan Moonens vrijdagochtend. 'De contact tracers hebben dan wel een basisopleiding gehad, maar het spreekt vanzelf dat de routine en de feeling pas tijdens de praktijk van het opsporen van de contacten zullen groeien.'Hoe verloopt het scenario van de 'contact tracing'? Het begint met de vaststelling dat je symptomen hebt zoals koorts, hoesten en kortademigheid. Dat wijst erop dat je drager kan zijn van het coronavirus. Blijf in dat geval meteen thuis. Bel je huisarts en meld de symptomen die je op dat moment hebt. Je huisarts zal het nodige advies geven en je telefoonnummer vragen. Probeer zelf al een lijstje te maken van de mensen waarmee je de voorbije dagen contact hebt gehad. Je denkt hierbij best aan de mensen die je tegenkwam vanaf twee dagen voor je symptomen had (bijvoorbeeld je collega's, een vriend of vriendin waarmee je ging wandelen, je eigen gezinsleden, de postbode, enz.). Je lijstje met contactpersonen bevat bij voorkeur hun naam, telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres. Je huisarts verwittigt de bevoegde instanties, zodat de contactopvolging snel kan opstarten. Een medewerker van de overheid, een contact tracer, belt je vervolgens op. Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker. Hij of zij zal je vragen naar het lijstje met contactpersonen dat je opstelde. Je geeft hierbij nog wat extra informatie over jezelf om de situatie zo concreet mogelijk te kunnen inschatten: je geboortedatum, algemene gezondheidstoestand, beroep, contact met risicopersonen, enzovoort. De informatie die je doorgeeft wordt enkel gebruikt om het nodige advies te kunnen geven aan je contactpersonen. Alleen de bevoegde dienst krijgt toegang tot je contactenlijst. Niet je werk, familie, school, politie, andere overheidsdiensten. De contactpersonen die op jouw lijstje staan krijgen jouw naam ook niet te horen als ze opgebeld worden. Je blijft anoniem. De persoon die je contactpersonen opbelt is overigens verplicht tot geheimhouding. Je gegevens worden bewaard in een beveiligde databank van de overheid. De informatie die je doorgeeft wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan, of je de maatregelen naleeft. Het wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten. De medewerker van de overheid kan je op verschillende manieren contacteren. Dat kan via telefoon op het nummer 02/214.19.19, briefpost, e-mail en SMS via het nummer 8811. Er wordt enkel via deze nummers contact me je opgenomen.