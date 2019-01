Operaregisseur Guy Joosten: 'Probeer een Japanse zanger maar eens Duits te laten spreken'

Meer dan 50 operatitels heeft hij op zijn naam staan, in 35 operahuizen van Wenen tot New York. Achtentwintig jaar nadat hij de overstap van de theater- naar de operawereld maakte, trekt Guy Joosten (55) de deur van België achter zich dicht, met een productie voor Opera Vlaanderen. De opera Cardillac van Paul Hindemith uit 1926 wordt zijn laatste werk op Belgische bodem. Voor nieuw werk van Joosten zult u naar Seoel of Tokio moeten.

