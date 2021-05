Zelfa Madhloum spant kort geding aan tegen de satirische website na de publicatie van een reeks artikels over haar die op sociale media racistische reacties en doodsbedreigingen teweegbrachten.

Eind mei vorig jaar stelde de Open VLD de Antwerpse politica aan als woordvoerster van de partij. Niet veel later plaatste de satirische website 't Scheldt een aantal artikels over haar waarin onder meer privégegevens werden prijsgegeven. De anonieme auteurs beschreven haar als een dief en een sjoemelaar. Madhloum pikte dat niet en eiste per brief dat 't Scheldt de artikels offline moest halen. De mensen achter de website gaven echter geen gehoor aan die oproep.

In een reactie aan de krant De Standaard laat Madhloum weten dat er een grens bereikt is: 'Ik ben de eerste die op de barricades gaat staan voor de vrijheid van meningsuiting, maar dat is geen mening meer: het zijn verzonnen verhalen om mij en mijn gezin te schaden, laster en eerroof. Honderden keren werd mijn naam genoemd bij andere lasterlijke berichten op sociale media die zelfs geleid hebben tot doodsbedreigingen.'

Publicatieverbod

De woordvoerster van de liberalen laat het daar dan ook niet bij. Met dezelfde eis spande Madhloum gisteren voor de burgerlijke rechtbank in Antwerpen kort geding aan tegen de satirische website, zo meldt De Standaard. De krant schrijft dat 't Scheldt alle artikels nog voor de rechtszaak verwijderde. De politica acht de kans dat de artikels opnieuw online verschijnen reëel en dus vraagt de rechter nu een publicatieverbod voor de stukken.

Gerechtelijk onderzoek

In het kader van een onderzoek van het Mechelse parket viel het gerecht in april al binnen op enkele plaatsen in Antwerpen. Knackmeldde eerder al dat 't Scheldt mogelijk strafbare feiten pleegde. Om dat te bewijzen moet de onderzoeksrechter eerst achterhalen wie de verantwoordelijkheid draagt voor de berichten en artikels op sociale media.

Gert Van Mol, die naar eigen zeggen enkel verantwoordelijk is voor het websitebeheer, werd door advocaat Simon Bekaert gedagvaard als eigenaar van de satirische site. In Knack liet hij eerder verstaan 't Scheldt enkel af en toe te lezen. Op 27 april kwam hij al voor. De uitspraak volgt op 20 mei, zo meldt De Standaard.

