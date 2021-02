Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert heeft de statutaire commissie van zijn partij, zeg maar het interne tuchtorgaan van de Open Vld, gevraagd om Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi tijdelijk op non-actief te zetten. Dat laat hij donderdag aan Belga weten.

"Dit als bewarende maatregel ter bescherming van zowel haar als de partij in afwachting van de resultaten van de lopende onderzoeken", luidt de boodschap.

De vraag komt er naar aanleiding van de onderzoeken van de bewindvoerder en het gerecht naar vermeende malversaties bij de vzw Let's Go Urban.

El Kaouakibi zegt dat ze begrip heeft voor de maatregel. "Maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit enkel tijdelijk hoeft te zijn", klinkt het. "Ik heb vertrouwen in het onderzoek en hoop mijn engagement als jongerencoach, als politica, als Antwerpenaar, zo snel mogelijk te kunnen verderzetten", besluit El Kaouakibi.

El Kaouakibi dient strafklacht in 'wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude'

Ondertussen diende El Kaouakibi zelf een strafklacht in wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude in het dossier.

El Kaouakibi zelf herhaalt in een schriftelijke verklaring dat ze 'nooit ofte nimmer subsidiemiddelen op onrechtmatige wijze heeft aangewend'. Meer zelfs, El Kaouakibi dient zelf een strafklacht in 'wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude'. Volgens haar zijn er documenten die betrekking hebben op besprekingen van de raad van bestuur van Let's Go Urban 'op onrechtmatige wijze aangepast en/of verwijderd'. Daarnaast zegt El Kaouakibi dat ze het slachtoffer is geweest van een 'externe hacking waarbij een medewerker van LGU (Let's Go Urban, red.) onrechtmatig geprobeerd heeft om zichzelf toegang te verschaffen tot een heel aantal belangrijke documenten'.

El Kaouakibi heeft intussen ook contact gehad met haar partijvoorzitter Egbert Lachaert. Die had bij het parlementslid aangedrongen om snel klare wijn te schenken. 'Intussen heb ik vernomen dat de kans bestaat dat ik tijdelijk op non-actief word gezet als lid van Open Vld. Ik heb begrip voor de maatregel, maar hoop uit de grond van mijn hart dat dit enkel tijdelijk hoeft te zijn', klinkt het.

