Na het relletje tussen N-VA en Open VLD op sociale media legt de Open VLD-woordvoerder in een opiniestuk op Knack.be uit waarom de liberalen de handschoen opnamen. 'Met haar montages begeeft N-VA zich als democratische partij op glad ijs.'

'Waarom Open VLD toch reageerde op de aanval van coalitiepartner N-VA.' Onder die titel verdedigt Open VLD-woordvoerder Thomas Vanwing de montage van N-VA-uitspraken die zijn partij dinsdag online plaatste. Dat filmpje was een reactie op een eerdere montage van diezelfde N-VA. Daarin werden oude citaten van voorzitter Gwendolyn Rutten over het confederalisme naast haar recente optreden in Terzake geplaatst.

Wij beantwoorden de charge van @de_nva met Abraham Lincoln: "Truth is generally the best vindication against slander." pic.twitter.com/qzQHxPNNJy — Open Vld (@openvld) February 25, 2020

'Het is bijzonder opmerkelijk dat de leidende partij van de Vlaamse regering haar coalitiepartner zo frontaal aanvalt', schrijft Vanwing. 'Nochtans is het niet de eerste keer dat N-VA bedenkelijke technieken gebruikt om de publieke opinie te bespelen. Er was de leugenachtige campagne over het Marrakech-pact, inclusief een gemanipuleerde foto. Er zijn talloze bedenkelijke tweets van mandatarissen. Sowieso draait de partij haar hand nooit om voor een slag onder de gordel of persoonlijke aanval tegen een politieke concullega wanneer de inhoudelijke argumenten op zijn.'

Volgens de Open VLD wilde de partij de N-VA 'een koekje van eigen deeg' geven. 'Hiermee gingen we in tegen onze eigen communicatieve grondregels: we communiceren in principe enkel over onze eigen winkel, op een positieve manier én louter op basis van feiten.'

Een partij en zeker een coalitiepartner hoeft dergelijke aanvallen echt niet te slikken. Open VLD-woordvoerder Thomas Vanwing

Waarom de partij nu wel overstag ging? Enerzijds is er de inhoud van het N-VA-filmpje. 'Het fragment waarmee N-VA Rutten en dus onze partij aanviel, dateert ondertussen van tien jaar geleden. Zij was op dat moment nog niet eens verkozen in het parlement, laat staan voorzitter. Het fragment komt uit een Ketnet-programma dat probeerde uit te leggen wat confederalisme precies is. Dat er kort daarna een grote zesde staatshervorming volgde met overdracht van bevoegdheden en middelen waardoor het zwaartepunt van de financiële uitgaven vandaag bij de regio's ligt, wordt verzwegen. Daarna koos Open VLD - onder het voorzitterschap van Rutten - eind 2013 unaniem voor het samenwerkingsfederalisme.'

Het ontbreken van die nuances doet Vanwing besluiten dat 'de N-VA zich als democratische partij op glad ijs begeeft'.

Anderzijds stipt Vanwing de langere reeks van aanvallen tegen Rutten aan. 'We vonden het geoorloofd om nu wél eens een vuist te maken tegen de herhaaldelijke aanvallen en karaktermoord op onze voorzitter en partij die al een tijd bezig is. Men hoopt dat de slachtoffers geïntimideerd geraken en dat ze zouden terugdeinzen.'

Maar dat zal volgens haar woordvoerder niet lukken, zegt hij. 'Na zeven jaar kennen ze bij N-VA blijkbaar Gwendolyn nog altijd niet. Een partij en zeker een coalitiepartner hoeft dergelijke aanvallen echt niet te slikken.'

Lees hier de volledige opinie: 'Waarom Open VLD toch reageerde op de aanval van coalitiepartner N-VA'

'Waarom Open VLD toch reageerde op de aanval van coalitiepartner N-VA.' Onder die titel verdedigt Open VLD-woordvoerder Thomas Vanwing de montage van N-VA-uitspraken die zijn partij dinsdag online plaatste. Dat filmpje was een reactie op een eerdere montage van diezelfde N-VA. Daarin werden oude citaten van voorzitter Gwendolyn Rutten over het confederalisme naast haar recente optreden in Terzake geplaatst. 'Het is bijzonder opmerkelijk dat de leidende partij van de Vlaamse regering haar coalitiepartner zo frontaal aanvalt', schrijft Vanwing. 'Nochtans is het niet de eerste keer dat N-VA bedenkelijke technieken gebruikt om de publieke opinie te bespelen. Er was de leugenachtige campagne over het Marrakech-pact, inclusief een gemanipuleerde foto. Er zijn talloze bedenkelijke tweets van mandatarissen. Sowieso draait de partij haar hand nooit om voor een slag onder de gordel of persoonlijke aanval tegen een politieke concullega wanneer de inhoudelijke argumenten op zijn.'Volgens de Open VLD wilde de partij de N-VA 'een koekje van eigen deeg' geven. 'Hiermee gingen we in tegen onze eigen communicatieve grondregels: we communiceren in principe enkel over onze eigen winkel, op een positieve manier én louter op basis van feiten.'Waarom de partij nu wel overstag ging? Enerzijds is er de inhoud van het N-VA-filmpje. 'Het fragment waarmee N-VA Rutten en dus onze partij aanviel, dateert ondertussen van tien jaar geleden. Zij was op dat moment nog niet eens verkozen in het parlement, laat staan voorzitter. Het fragment komt uit een Ketnet-programma dat probeerde uit te leggen wat confederalisme precies is. Dat er kort daarna een grote zesde staatshervorming volgde met overdracht van bevoegdheden en middelen waardoor het zwaartepunt van de financiële uitgaven vandaag bij de regio's ligt, wordt verzwegen. Daarna koos Open VLD - onder het voorzitterschap van Rutten - eind 2013 unaniem voor het samenwerkingsfederalisme.'Het ontbreken van die nuances doet Vanwing besluiten dat 'de N-VA zich als democratische partij op glad ijs begeeft'. Anderzijds stipt Vanwing de langere reeks van aanvallen tegen Rutten aan. 'We vonden het geoorloofd om nu wél eens een vuist te maken tegen de herhaaldelijke aanvallen en karaktermoord op onze voorzitter en partij die al een tijd bezig is. Men hoopt dat de slachtoffers geïntimideerd geraken en dat ze zouden terugdeinzen.'Maar dat zal volgens haar woordvoerder niet lukken, zegt hij. 'Na zeven jaar kennen ze bij N-VA blijkbaar Gwendolyn nog altijd niet. Een partij en zeker een coalitiepartner hoeft dergelijke aanvallen echt niet te slikken.'