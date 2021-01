Willem-Frederik Schiltz wordt vanaf 2022 de tweede schepen voor Open VLD in de stad Antwerpen. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen en Schiltz bevestigt dat hij 'in principe' het mandaat zal opnemen.

Welke bevoegdheden hij zou krijgen, is nog niet bekend. Schiltz zou van plan zijn om het mandaat te combineren met zijn functie van fractieleider in het Vlaams Parlement.

Afspraak

Bij de onderhandelingen voor een Antwerps bestuursakkoord werd enkele jaren geleden al afgesproken dat SP.A de eerste drie jaar van de legislatuur drie schepenen zou hebben, om vervolgens één zitje af te staan aan Open VLD. Karim Bachar (SP.A) stopt dan ook in principe eind 2021 als schepen voor onder meer Inburgering en Gelijke Kansen.

Bij Open VLD komt huidig fractieleider in de gemeenteraad Erica Caluwaerts dan automatisch in het schepencollege, aangezien zij het enige andere Open VLD-gemeenteraadslid is naast huidig schepen Claude Marinower. Die laatste zal echter ook eind dit jaar zijn mandaat neerleggen, waardoor Schiltz als zijn opvolger in de gemeenteraad komt en meteen ook schepen wordt.

'Dat was zo voorzien', laat Schiltz weten in een reactie aan Belga. 'Hoe de bevoegdheden tussen mij en Erica verdeeld gaan worden, moeten we nog bekijken. Daar is het nu nog te vroeg voor. Er is ook nog een jaar werk op de plank voor Claude als schepen.'

Vader

Willem-Frederik Schiltz was eerder ook al districtsschepen in het district Antwerpen van 2013 tot 2015 en lanceerde destijds het gesmaakte concept van de burgerbegroting, waarbij de inwoners via een participatietraject mee kunnen beslissen over de besteding van 10 procent van het districtsbudget.

Als lid van het stadsbestuur zou hij in de voetsporen van zijn vader Hugo Schiltz treden, die schepen van Antwerpen was tussen 1995 en 2000.

