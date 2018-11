Open VLD en N-VA in de clinch over gouverneur Oost-Vlaanderen

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is niet te spreken over het 'gebrek aan professionalisme' waarmee het dossier van de Oost-Vlaamse provinciegouverneur wordt behandeld.

Dat er nu informatie over de assessments in de kranten wordt gelekt, is volgens haar een reden om de hele procedure nietig te laten verklaren.

Zij spreekt ook van een 'politiek maneuver' tegen Carina Van Cauter, de kandidaat die voor Open VLD in de race voor het gouverneurschap zat.

Dat liet Rutten vanochtend op Radio 1 en in een reeks tweets verstaan.

Opvolger

Het ging al hard tegen onzacht in het hele dossier over de opvolging van Jan Briers als Oost-Vlaams provinciegouverneur. Vlak voor de herfstvakantie geraakte de Vlaamse regering het niet eens over een opvolger.

Volgens minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) kwam Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst, als beste uit de assessmentprocedure. Maar Open VLD zette de hakken in het zand en hield vast aan de liberale kandidate Carina Van Cauter.

De regering duidde uiteindelijk arrondissementscommissaris Didier Detollenaere aan als waarnemend gouverneur.

Gelekt

Intussen zijn ook de resultaten van de assessment gelekt. Uit die documenten blijkt volgens De Tijd dat Leerman een pak beter heeft gescoord dan Van Cauter. Rutten is niet te spreken over dat lek. 'Dat is een enorme schending van de privacy,' klinkt het.

Zij is er ook van overtuigd dat dit soort lekken de ganse procedure op losse schroeven kan zetten. 'In de privé zou dat reden zijn om heel de procedure kaduuk te laten verklaren,' aldus Rutten.

De Open VLD-voorzitster vermoedt ook dat de lekken passen in een 'politiek maneuver' om Carina Van Cauter te beschadigen. 'Dit is een maneuver. Dat men het dan zegt, dat men aan politiek aan het doen is. Maar verschuil je dan niet achter zogezegde procedures om kandidaten met de grond gelijk te maken,' klonk het scherp in De Ochtend.

Rutten blijft daarom ook vasthouden aan Van Cauter. 'Wij vinden Carina Van Cauter een uitstekende kandidaat-gouverneur. Zij heeft alle competenties om geschikt te zijn voor de functie. Het enige wat wij vragen, is een beoordeling die op een professionele manier gebeurt'.

Delen Als het Carina Van Cauter niet wordt, dan zal er geen gouverneur zijn Gwendolyn Rutten

En als Van Cauter het toch niet wordt? 'Dan is er geen gouverneur,' aldus Rutten.

'Platte politieke benoeming'

Homans countert de kritiek van Rutten. Volgens haar is er gekozen voor een objectieve procedure. Ze houdt voet bij stuk en zal geen nieuwe voordracht doen.

'Deze procedure in vraag stellen, getuigt van weinig tot geen respect, noch voor alle kandidaten die hieraan hebben deelgenomen, noch voor het selectiebureau dat instond voor het assessment van de kandidaten,' aldus Homans.

De N-VA-minister gaat nog een stap verder: 'De aanstelling van de gouverneur van Oost-Vlaanderen op de hoop van politieke benoemingen gooien, druist compleet in tegen de gemaakte afspraken en de gevolgde procedure. De door Open VLD ingenomen stelling "als Van Cauter het niet wordt, dan wordt het niemand", is niet meer of minder dan een keuze voor een platte politieke benoeming en daar pas ik voor. Ik houd mij wel aan de procedure en wat er is afgesproken. Ik blijf bij mijn voordracht en zal er dus geen nieuwe doen.'

Delen De politiek maakt zich hier totaal belachelijk Björn Rzoska

Oppositiepartij Groen sluit zich daar bij aan. 'De politiek maakt zich hier totaal belachelijk,' zegt Björn Rzoska. 'De manier waarop met name Open VLD en haar voorzitter verongelijkt protesteert omdat hun kandidaat het niet is geworden, is pathetisch en platte politiek. Ook wij vinden dat de procedure grondig moet worden aangepast, maar deze selectieprocedure moet worden afgewerkt. 'Het getuigt van enorm weinig respect ten aanzien van de deelnemers aan de procedure dat er nu politieke spelletjes gespeeld worden over het resultaat. De Vlaamse regering is het aan zichzelf en de eigen geloofwaardigheid verplicht om de eigen juridische regels in deze te volgen, én de kandidaat die minister Homans als bevoegde minister heeft voorgedragen, aan te duiden.'

Procedure

Groen wil de voorgedragen kandidaat van de regering steunen, maar vraagt nadrukkelijk een betere objectieve en transparante procedure in functie van de volgende benoeming.

'We willen een grotere rol voor het onafhankelijk selectiebureau waarbij op basis van heldere criteria ook een rangschikking van de beste drie kandidaten aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd. De door de Vlaamse regering gekozen kandidaat kan dan worden gehoord door het Vlaams parlement. Dit zijn volgens ons bouwstenen om tot een gedragen en correcte beslissing te komen. We moeten echt af van politieke benoemingen waarbij partijvoorzitters zelfs een regering gijzelen als ze hun zin niet krijgen,' besluit Rzoska.

Reactie Bourgeois

Vlaams minister-president Geert Bourgeois 'betreurt de heisa die ontstaan is over een dossier dat gedepolitiseerd zou moeten zijn'. Dat zegt hij via zijn woordvoerster in een reactie aan Belga.

Bourgeois zal zelf geen verdere verklaringen afleggen over het veelbesproken dossier, maar plant wel 'verdere gesprekken'. Het is afwachten of die gesprekken het brandje over de benoeming zal kunnen blussen.