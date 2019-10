Op zoek naar het mysterie: overal te lande sterven drogisten uit

Overal in het land sterven drogisten uit, maar in Sint-Niklaas is er nog één. Al is dat meer een spookwinkel: de etalage is er nog, maar de winkel is al jaren dicht. Onze reporter vroeg zich af waarom en stootte op een verhaal over eeuwige liefde en een juffrouw van zevenennegentig.

Josette Amand in haar drogisterij. Alsof je binnenloert in een andere tijd - één die ook niet deugde, maar waarin ze wel stijl hadden. © Saskia Vanderstichele

Elke keer als ik in Sint-Niklaas spijbel, maak ik een omweg langs de Ankerstraat. Aan de kruising met de Zamanstraat is er een drogist met een dieprode muur. De winkel valt op - niemand schildert vandaag zijn gevel nog in dat soort rood. 'DE WALVIS Firma AMAND' staat erop. En ook: 'Drogerijen Scheikundige Produkten. Tel. 760.209. '

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×