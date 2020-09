Wie zal een eventuele regering van socialisten, liberalen, groenen en CD&V leiden? Want nog voor er een akkoord is tussen al die partijen, wordt er al gespeculeerd over wie premier zal worden en nemen de partijen posities in. Een overzichtje.

Voor een echte formateur bleek het vrijdag nog te vroeg. Koning Filip stuurde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en SP.A-voorzitter Conner Rousseau het veld in met een preformatieopdracht. Beide heren hebben niet de ambitie om zelf formateur of premier te worden, bevestigde Lachaert vrijdag op de persconferentie.

De twee preformateurs brengen ten laatste volgende week verslag uit bij de koning. Als alles goed gaat, kan die dan een formateur - een toekomstige premier - in stelling brengen. Een paar namen doen reeds nadrukkelijk de ronde.

Socialist of liberaal?

Het zwaarst wegen de socialisten. De PS heeft 19 zetels en is veruit de grootste partij. Tel daar nog de 9 zetels van SP.A bij, dan komt de socialistische familie uit op 28 zetels. PS-voorzitter Paul Magnette heeft al gezegd dat hij kandidaat is om premier te worden.

Als Magnette premier wordt, krijgen we een Franstalige premier van een regering die geen Nederlandstalige meerderheid heeft. Bovendien ook nog een socialist, terwijl Vlaanderen toch eerder rechts heeft gestemd. Dat is moeilijk te verkopen voor de Open VLD en zeker voor de CD&V.

Wie bijgevolg over de beste papieren lijkt te beschikken, is de liberaal (tweede grootste politieke familie) Alexander De Croo (Open VLD). Knack schreef eerder al dat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert er alles aan doet om Alexander De Croo eerste minister te laten worden: De Croo heeft Lachaert, via een interview in Knack, immers publiek en voluit gesteund in diens strijd om het voorzitterschap van de Open VLD tegen Bart Tommelein, die de steun genoot van het partij-establishment. De Croo zou daar nu voor worden beloond.

Of toch CD&V?

Zal de Open VLD het premierschap kunnen binnenhalen? De CD&V wil niet het vijfde wiel aan de wagen zijn, wil beloond worden voor zijn bocht en schuift - tot nu toe - Koen Geens naar voren als eerste minister. Oud-CD&V-premier Yves Leterme zei het onlangs zelfs hardop. Het feit dat Lachaert en Rousseau tot informateur werden benoemd, wijst er niet onmiddellijk op dat een christendemocraat premier zal worden. Ook al zou Coens daar graag mee uitpakken.

Kijken we ook even naar de machtsverhoudingen binnen de eventuele paars-groen-CD&V-regering: de CD&V heeft 12 zetels. Dat is zelfs minder dan Ecolo (13 zetels). En zij zou dan de premier mogen leveren?

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zal zeker proberen om Sophie Wilmès voor de derde keer premier te laten worden - wat moet hij trouwens anders met haar doen? De MR heeft 14 zetels, dus duidelijk meer dan de CD&V, en samen met de Open VLD (12 zetels) komen de liberalen uit op 26 zetels.

Lees meer in de wekelijkse politieke analyse van Ewald Pironet:

Kroniek van de week: over Coens die in de fuik zwemt en de N-VA die in het zand bijt

Voor een echte formateur bleek het vrijdag nog te vroeg. Koning Filip stuurde Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en SP.A-voorzitter Conner Rousseau het veld in met een preformatieopdracht. Beide heren hebben niet de ambitie om zelf formateur of premier te worden, bevestigde Lachaert vrijdag op de persconferentie. De twee preformateurs brengen ten laatste volgende week verslag uit bij de koning. Als alles goed gaat, kan die dan een formateur - een toekomstige premier - in stelling brengen. Een paar namen doen reeds nadrukkelijk de ronde.Het zwaarst wegen de socialisten. De PS heeft 19 zetels en is veruit de grootste partij. Tel daar nog de 9 zetels van SP.A bij, dan komt de socialistische familie uit op 28 zetels. PS-voorzitter Paul Magnette heeft al gezegd dat hij kandidaat is om premier te worden.Als Magnette premier wordt, krijgen we een Franstalige premier van een regering die geen Nederlandstalige meerderheid heeft. Bovendien ook nog een socialist, terwijl Vlaanderen toch eerder rechts heeft gestemd. Dat is moeilijk te verkopen voor de Open VLD en zeker voor de CD&V. Wie bijgevolg over de beste papieren lijkt te beschikken, is de liberaal (tweede grootste politieke familie) Alexander De Croo (Open VLD). Knack schreef eerder al dat Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert er alles aan doet om Alexander De Croo eerste minister te laten worden: De Croo heeft Lachaert, via een interview in Knack, immers publiek en voluit gesteund in diens strijd om het voorzitterschap van de Open VLD tegen Bart Tommelein, die de steun genoot van het partij-establishment. De Croo zou daar nu voor worden beloond.Zal de Open VLD het premierschap kunnen binnenhalen? De CD&V wil niet het vijfde wiel aan de wagen zijn, wil beloond worden voor zijn bocht en schuift - tot nu toe - Koen Geens naar voren als eerste minister. Oud-CD&V-premier Yves Leterme zei het onlangs zelfs hardop. Het feit dat Lachaert en Rousseau tot informateur werden benoemd, wijst er niet onmiddellijk op dat een christendemocraat premier zal worden. Ook al zou Coens daar graag mee uitpakken.Kijken we ook even naar de machtsverhoudingen binnen de eventuele paars-groen-CD&V-regering: de CD&V heeft 12 zetels. Dat is zelfs minder dan Ecolo (13 zetels). En zij zou dan de premier mogen leveren?MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zal zeker proberen om Sophie Wilmès voor de derde keer premier te laten worden - wat moet hij trouwens anders met haar doen? De MR heeft 14 zetels, dus duidelijk meer dan de CD&V, en samen met de Open VLD (12 zetels) komen de liberalen uit op 26 zetels.Lees meer in de wekelijkse politieke analyse van Ewald Pironet:Kroniek van de week: over Coens die in de fuik zwemt en de N-VA die in het zand bijt